"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Gerçeklerden korkmayan gazetelerin ilanı kesildi

12 Aralık 2022, Pazartesi 21:31
CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca “Gerçeklerden korkmayan gazetelerin ilanları kesildi, televizyonların ekranları karartıldı, alternatif medyaya erişim engelleniyor” dedi.

BİK haber sitelerinde de Yeni Asya’yı dışladı

 

Dünya İnsan Hakları günü vesilesiyle açıklama yapan CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Türkiye’nin adeta bir hak mezarlığına döndüğünü belirterek, Türkiye’nin hak ve özgürlükler ülkesi olmaktan, demokrasiden çok uzakta olduğunu ifade etti. Karaca, “Otoriter politikalarla Türkiye ‘hak mezarlığı’na döndürüldü!” dedi. Türkiye’nin dünyadaki diğer ülkeler ile karşılaştırmalarına yer veren Karaca, “Dünya Adalet Projesi (wjp) 2022 yılında Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 140 ülke arasında 116’ncı sırada! Temel haklar üzerinden baktığımızda 134. Fikir ve ifade özgürlüğü etkili bir şekilde güvence altında olduğu ülkeler arasında 136. Sırada, Freedom House tarafından yayınlanan, 2022 yılı Dünya Özgürlük Raporu’na göre; 210 ülke arasında 32 puanla Türkiye hala özgür olmayan ülkeler kategorisinde! Afganistan ile aynı kategoride” dedi. 

Yoksulluk bitirilmek istenmiyor

İnsan hakkı ihlali olarak yoksulluğun derinleştiğini ve kronikleştiğini dile getiren Karaca, “Yoksulluk gelecek kuşaklara devrediliyor. Yoksulluk AKP tarafından bitirilmek istenmiyor, yönetiliyor. Çünkü sosyal devletin en temel görevlerini yoksullaştırdığı vatandaşlara oy karşılığı kendi sadakası gibi gösteriyor. OECD verilerine göre çocuklarda yoksulluğun en fazla görüldüğü ülke %27,4 ile Kosta Rika. Türkiye ise %22,4 ile bu ülkeyi takip ediyor. Türkiye, OECD ülkelerine kıyasla çocuklar için çok daha az oranlarda harcama yapıyor. Bu harcama eksikliğinin telafisi zor sonuçlarına bakıldığında; Türkiye’de okul öncesi eğitime katılım oranı %39 iken OECD ortalaması %87 olarak karşımıza çıkıyor. TÜİK, Gelir Ve Yaşam Koşulları Araştırması 2012-2020 verilerine göre Türkiye’deki çocukların yüzde 33,7’si ısınma, temizlik ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor” dedi. 

Alternatif medyaya erişim engelleniyor

Türkiye’nin hak ve özgürlükler ülkesi olmaktan, demokrasiden çok uzakta olduğunu da söyleyen Karaca, “Otoriter politikalarla Türkiye ‘hak mezarlığı’na döndürüldü! Bu ülkenin haklarını talep eden, hak mücadelesi veren onurlu vatandaşları potansiyel ‘terörist’ ilan ediliyor. Buna depolarda çürüyen soğanlar da dahil! Sosyal medyada düşüncesini açıklayan gençler fişlenip, ceza sopasıyla tehdit ediliyor. Kalemini satmayan gazetecilerin dövülmesi, hakaret ve tehdit edilmesi seyrediliyor. Emekten, adaletten, vatandaştan ve gerçeklerden korkmayan gazetelerin ilanları kesildi, televizyonların ekranları karartıldı, alternatif medyaya erişim engelleniyor” şeklinde konuştu. 

Ahmet Terzi - ANKARA

 

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den yağışlar devam edecek açıklaması

    Her yer icra dosyası

    Unutkanlık artık gençlerde de yaygın

    Gerçeklerden korkmayan gazetelerin ilanı kesildi

    189 kişilik iş ilanına 54.301 başvuru

    Oyalama Komisyonu lağvediliyor

    Döviz, Hac ve Umreyi etkilemedi

    'Millet İttifakı kazanır'

    Bakanlıktan skandal açıklama

    Afganistan - Kabil'de Çinlilere ait bir otele saldırı düzenlendi

    Brüksel Havalimanı'nda uçuşlara ''grev'' engeli

    Kosova'nın kuzeyindeki barikatlar tüm uyarılara rağmen duruyor!

    Dünya Kupası'nda gözler yarı final karşılaşmalarında

    Mekke'deki selin ardından "dışarı çıkmayın" uyarısı

    Antalya'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı - İki ilçede eğitime ara verildi

    Son 12 aylık cari açık 43 milyar 454 milyon dolar oldu

    TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

    İran’da eğitime verilen ''hava kirliliği'' arası uzatıldı

    Biden'ın yeniden aday olması istenmiyor

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz kitabımız 2. baskıda
    📷
    Genel

    Marcus, İslamiyet'le müşerref oldu - Sorularının cevaplarını Risale-i Nur'da buldu
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Şefkat tokatları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    İki genç üzerinde iyi ve kötü uygulaması
    Genel

    'Bu kış elektrik tüketiminde önemli kısıtlamalar uygulanacak'
    Risale-i Nur'dan

    Adalet, Kur’ân’ın gösterdiği yol ile olur
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ensar ruhuna ne oldu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Enflasyon, dengeleri altüst ediyor
    Genel

    EYT'lilerin sabrı taştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.