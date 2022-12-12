Gerçeklerden korkmayan gazetelerin ilanı kesildi

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca “Gerçeklerden korkmayan gazetelerin ilanları kesildi, televizyonların ekranları karartıldı, alternatif medyaya erişim engelleniyor” dedi.

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Dünya İnsan Hakları günü vesilesiyle açıklama yapan CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Türkiye’nin adeta bir hak mezarlığına döndüğünü belirterek, Türkiye’nin hak ve özgürlükler ülkesi olmaktan, demokrasiden çok uzakta olduğunu ifade etti. Karaca, “Otoriter politikalarla Türkiye ‘hak mezarlığı’na döndürüldü!” dedi. Türkiye’nin dünyadaki diğer ülkeler ile karşılaştırmalarına yer veren Karaca, “Dünya Adalet Projesi (wjp) 2022 yılında Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 140 ülke arasında 116’ncı sırada! Temel haklar üzerinden baktığımızda 134. Fikir ve ifade özgürlüğü etkili bir şekilde güvence altında olduğu ülkeler arasında 136. Sırada, Freedom House tarafından yayınlanan, 2022 yılı Dünya Özgürlük Raporu’na göre; 210 ülke arasında 32 puanla Türkiye hala özgür olmayan ülkeler kategorisinde! Afganistan ile aynı kategoride” dedi.

Yoksulluk bitirilmek istenmiyor

İnsan hakkı ihlali olarak yoksulluğun derinleştiğini ve kronikleştiğini dile getiren Karaca, “Yoksulluk gelecek kuşaklara devrediliyor. Yoksulluk AKP tarafından bitirilmek istenmiyor, yönetiliyor. Çünkü sosyal devletin en temel görevlerini yoksullaştırdığı vatandaşlara oy karşılığı kendi sadakası gibi gösteriyor. OECD verilerine göre çocuklarda yoksulluğun en fazla görüldüğü ülke %27,4 ile Kosta Rika. Türkiye ise %22,4 ile bu ülkeyi takip ediyor. Türkiye, OECD ülkelerine kıyasla çocuklar için çok daha az oranlarda harcama yapıyor. Bu harcama eksikliğinin telafisi zor sonuçlarına bakıldığında; Türkiye’de okul öncesi eğitime katılım oranı %39 iken OECD ortalaması %87 olarak karşımıza çıkıyor. TÜİK, Gelir Ve Yaşam Koşulları Araştırması 2012-2020 verilerine göre Türkiye’deki çocukların yüzde 33,7’si ısınma, temizlik ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor” dedi.

Alternatif medyaya erişim engelleniyor

Türkiye’nin hak ve özgürlükler ülkesi olmaktan, demokrasiden çok uzakta olduğunu da söyleyen Karaca, “Otoriter politikalarla Türkiye ‘hak mezarlığı’na döndürüldü! Bu ülkenin haklarını talep eden, hak mücadelesi veren onurlu vatandaşları potansiyel ‘terörist’ ilan ediliyor. Buna depolarda çürüyen soğanlar da dahil! Sosyal medyada düşüncesini açıklayan gençler fişlenip, ceza sopasıyla tehdit ediliyor. Kalemini satmayan gazetecilerin dövülmesi, hakaret ve tehdit edilmesi seyrediliyor. Emekten, adaletten, vatandaştan ve gerçeklerden korkmayan gazetelerin ilanları kesildi, televizyonların ekranları karartıldı, alternatif medyaya erişim engelleniyor” şeklinde konuştu.

Ahmet Terzi - ANKARA