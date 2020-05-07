Gereken yapılmazsa bedeli ağır olur

Uzun bir dönem AKP hükümetlerinde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan ardından geçtiğimiz aylarda DEVA Partisi Genel Başkanı olarak siyasete geri dönen Ali Babacan, Bloomberg’e açıklamalarda bulundu.

Babacan, “Parasal ve finansal müdahalelerde iki farklı hata yapılabilir: Çok az müdahale ya da çok fazla müdahale” derken müdahalelerde ikinci tür yapılacak hatanın daha iyi olabileceğini belirtti.

IMF BİLE YETMEZ

Babacan, Ankara’nın koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele yöntemlerini eleştirerek, “Türkiye’nin borç erteleme ve kredi çılgınlığı yerine mali harcamaya dayalı bir ekonomik teşvik paketine ihtiyacı var” dedi. Babacan, mevcut durumda “çok fazla şey yapmanın” daha iyi bir hata olacağını, çünkü ilerleyen zamanda “frenlere basılabileceğini” ifade etti. Babacan, “Yeterince hamle yapılmazsa ödenecek bedelin çok ağır olduğunu” savundu. Hükümetin IMF’ye gitmeyi kabul etse bile, bunun dış finansman ihtiyacını kaşılamaya yeterli olmayacağını dile getiren Babacan, Türkiye’nin diğer ülkelerin merkez bankalarıyla swap yapmak durumunda olduğunu ifade etti.