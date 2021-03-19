Gergerlioğlu kararına tepki: Millet iradesi ve hukuk ayaklar altında

TARTIŞMALI BİR YARGI KARARIYLA GERGERLİOĞLU’NUN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ VE HDP HAKKINDA KAPATMA DAVASI AÇILMASI YOĞUN ELEŞTİRİ VE TEPKİ ALIYOR.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını yine gösterdi. Halkın desteğini alan parti yaşar, almayan tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak parti kapatmalar bitmeli.

AHMET DAVUTOĞLU: Partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını almak Türkiye’nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar. 2053 hedefi koyanlar ülkeyi 90’ların girdabına sokmak istiyorlar.

ALİ BABACAN: Bağımsız ve tarafsızlığı şüpheli yargı kararlarıyla vekilliklerin düşürülmesi demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı. Siyaset yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapseder.

BİROL AYDIN: ‘Bu kadar da olmaz’ denilen ne varsa bir bir gerçekleşiyor maalesef. Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi, siyasî tarihe kara bir leke olarak geçecek. Hukuk hiçe sayılıyor.

MUSTAFA YENEROĞLU: Vekilliğin düşürülmesi anayasaya aykırı. Maalesef TBMM hukuksuzluğa ortak oldu. Bu tutum millet iradesine saygısızlıktır. AYM en kısa zamanda bu hukuksuzluğa son vermeli.

PROF. OSMAN CAN: (Gergerlioğlu kararı) Bir hukukçu yapamaz, bir gün hukuk eğitimi alan yapamaz, vicdanlı insan yapamaz. Her tarafından sapır sapır dökülen bir yanlış var ortada.

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Millet iradesi ve hukuk ayaklar altında

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ve HDP’ye açılan kapatma davasına “Millet iradesi ve hukuk ayaklar altına alındı” tepkisi verildi.

Anayasa Mahkemesi’ne HDP’nin kapatılması ve 600 siyasetçiye yasaklama getirilmesi talebiyle dâvâ başvurusu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki gelişmeler sonrasında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede, “Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir” dediği aktarıldı. Kılıçdaroğlu, “Anayasa ‘siyasî partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır’ diyor. Ne demektir, siyasî, ekonomik, toplumsal görüşleri, her siyasî parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan siyasî partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız, eğer demokrasiyi savunuyorsak” ifadelerini kullandı.

Toplumsal barışı bozar

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, devletin hukuk dışına çıkmasını asla istemediklerini belirterek “Devletin hukuk dışına çıkması milleti değil, millet düşmanlarını sevindirir, vatandaşı değil, terör örgütlerini sevindirir. Yasama organının hukuk dışına çıkması ise düşünülmesi bile kabul edilebilir olmayan bir durumdur” değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP’ye kapatılma davası açılmasına ve HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eski Başbakan Davutoğlu, “Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye’nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar. 2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye’yi 1990’ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız” dedi.

Ülke çözümsüzlüğe hapsediliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, halk iradesine yönelik hukuksuz gasp yapıldığı görüşünü paylaşarak, “Arkadaşımız, milletvekilimiz Mustafa Yeneroğlu Meclis’te. Biz de sizin yanınızdayız. Bu haksız kararı kuvvetli bir şekilde kınıyoruz. Meclis, milletvekillerinin dokunulmazlıkları çerçevesinde farklı görüşlerin ifade ve müzakere edildiği çatıdır. Bağımsız ve tarafsız olduğu şüpheli yargı kararlarıyla vekilliklerin düşürülmesi demokratik toplum düzeninin gerekliliklerine aykırıdır” dedi. Sonrasında Babacan, HDP’yle ilgili iddianame hazırlığı için “Siyasî meşrûiyet toplum desteği ile sağlanır. 6 milyon oy alan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak oy veren milletimize saygısızlıktır. Demokrasimiz, farklı fikirlerin konuşulduğu bir ortamda gelişebilir. Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir” açıklaması yaptı.

TBMM zayıflatılıyor

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birol Aydın ise, Gergerlioğlu üzerinden millet egemenliği hatırlatması yaptı ve “’Bu kadar da olmaz’ denilen ne varsa bir bir gerçekleşiyor maalesef. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi, siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçecektir. Bu karar, meşrû siyaset alanını inatla ve ısrarla başka zeminlere itmek isteyen bir anlayışın tezahürüdür. TBMM’ni daha da zayıflatan, millet egemenliğini yok sayan ve hukukun üstünlüğünü hiçe sayan bu kararı doğru bulmuyoruz! Hukuku, siyasi amaçların mezesi yapan, dönemine göre ‘seçmeli suçlar’ icat eden tavır ve tutumlardan artık vazgeçilmelidir” çağrısı yaptı.

AYM bu hukuksuzluğa son vermeli

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da “Sayın Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi Anayasa’ya aykırı olarak alınmış bir kararın sonucudur. Maalesef TBMM bu hukuksuzluğa ortak olmuştur. Bu tutum millet iradesine saygısızlıktır. Anayasa Mahkemesi en kısa zamanda bu hukuksuzluğa son vermelidir” açıklamasında bulundu. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “Ağzından reformu eksik etmeyen iktidar, Sn. Gergerlioğlu’nun vekilliğini, her yerde yayınlanmış bir haberi Rt ettiği için düşürüyor. Alın size 1990’lar ve eski Türkiye. Şiir okudu diye hapse giren Sn. Erdoğan’ın iktidarında, bir haberi rt yaptı diye bir vekil hapse giriyor.” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Bir hukukçu bunu yapamaz

Anayasa Profesörü Osman Can, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş ceza ile ilgili Gergerlioğlu’na konuştu.

Can, Gergerlioğlu’na verilen ceza hakkında, “2013 yılında Terörle Mücadele Kanunu (TMK) değişti, değiştirilme çalışmalarında benim de katkım var, ne için getirildiğini biliyorum. İnsanlar başka bir noktaya doğru nasıl savruldu diye düşünmeden edemiyorum! Bu kanun maddesini getirip böyle bir yere uygulamak için bilinçli olmak gerekiyor, karar vermiş olmak gerekiyor bu konuda! Yani ne olursa olsun ben bu konuda bir ceza vereceğim ve birilerine ders vereceğim demek gerekiyor. Yapamazsınız bunu! Bir hukukçu yapamaz, bir gün hukuk eğitimi alan yapamaz, vicdanlı insan yapamaz. Her tarafından sapır sapır dökülen bir yanlış var ortada” ifadelerini kullandı.

TBMM’de demokrasi nöbeti

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM’nin kararı çıkana kadar Meclis’ten ayrılmayacağını söyledi. Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Uyduruk cezalar, karar okumalar milletin verdiği vekilliği, iradeyi elimizden alamaz. Direniyorum, direniyoruz. Gerçek demokrasi nöbetimiz, direnişimiz devam ediyor” ifadeleriyle sosyal medya hesabından görüntülü paylaşımda bulundu. Gergerlioğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeyim. Ayrılmadım. Dün milletvekilliğim düşürüldü, ama ben direniş yolunu seçtim. Genel kuruldayım ve daha sonra HDP toplantı odasındayım. Arkadaşlarımla birlikte buradaydık geç saatlere kadar. Daha sonrasında da ben meclisten ayrılmadım ve milletvekili arkadaşlarım da refakat etti ve burada sabahladık” diye konuştu. Geceyi geçirdiği koltuğu da gösteren Gergerlioğlu, “Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyiz. (…) Burayı artık tüm Türkiye’deki hukuksuzluklara karşı bir direniş yeri olarak kabul ediyorum” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz