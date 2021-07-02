Gergerlioğlu milletvekilliğine ne zaman dönecek?

Anayasa Mahkemesi (AYM) milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ferdî başvurusunu sonuçlandırdı.

Oy birliğiyle alınan karara göre Gergerlioğlu’nun “Siyasî faaliyette bulunma ve ifade özgürlüğü ihlal” edildi. Kararın, ilk cezayı veren mahkemeye gönderilmesinin ardından tahliye beklenirken gözler “kesin hüküm” gerekçe gösterilerek milletvekilliğini düşüren Meclis’e çevrildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, hukukçular CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında AYM’nin “hak ihlâli” kararı sonrası milletvekilliğine iade edilmesiyle ilgili süreci hatırlatırken aynı durumun Gergerlioğlu için de geçerli olacağı görüşünde. Meclis Başkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre de -yeni bir gelişme yaşanmazsa- süreç Berberoğlu kararının ardından yaşanan durumla aynı olacak. Meclis Başkanlığı kaynakları Gergerlioğlu ile ilgili AYM kararı için, “Berberoğlu süreci ile teknik olarak aynı. Benzer bir süreç gibi düşünülebilir. Ama gerekçeli kararı görmek gerek” değerlendirmesinde bulundu.

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