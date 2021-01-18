Gerginlik kalıcı olarak dinmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde doğalgaz anlaşmazlığında gözlenen yumuşamanın “kalıcı olmasını umduğunu” söyledi.

Ankara’ya gerçekleştireceği günübirlik ziyaret öncesinde bir açıklama yapan Maas, iki ülke arasında 25 Ocak’ta görüşmelerin yeniden başlayacak olmasının, gerilimin aşılabilmesi için “gerçek bir şans” sunacağını belirtti. Maas, 13 Ekim’de planladığı Türkiye ziyaretini Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki eylemleri nedeniyle son anda iptal ettiğini duyurmuş, “Türkiye, araştırma gemisi Oruç Reis’i tekrar Doğu Akdeniz’e göndererek daha önce özenle yaratmış olduğumuz güven atmosferine ciddî şekilde zarar verdi. Bu nedenle Ankara’ya planladığım ziyaretten vazgeçtim” diye konuşmuştu. Alman bakanın Atina ve Lefkoşa’yı ziyaret etmesi ise Ankara’da tepkilere sebep olmuştu.

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