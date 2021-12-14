Ekonomist Dr. Murat Kubilay, doların 14,47 seviyesine çıkarak rekor kırmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Kubilay, yaşanan artışın alım gücü en düşük olan vatandaşların dahi dövize talepte bulunmalarından kaynaklandığına, bunun sebebinin ise ekonomi yönetiminin enflasyon ve kurdaki beklentileri bozmasından kaynaklandığını ifade etti. Kubilay, hükümetin yeni ekonomi politikasına ilişkin “Yani yeni bir model deniyoruz dedikleri şeyi deneyebilmeleri için dahi artık geri adım atmak zorundalar” dedi. T24’ün haberine göre Kubilay, “Piyasaya TCMB dışında döviz satışıyla kaynak sağlanmadığı ortamda, bir miktar cari fazla ile kur istikrarı sağlamak mümkün değil. Bugüne kadar sayısız taahhüdü hatalı çıkmış ekonomi yönetimine güvenmek çok zor. Bu hafta TCMB bir karar vermek zorunda. Ya tamam ya devam. Aksi halde iş dolarizasyondan öte yastık altına kaçışa dönebilir. Denemek istedikleri modeli 1 ay daha deneyemeden terk ederler, fakat bu esnada hepimizi yakmış olurlar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi