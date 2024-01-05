Gerilimden besleniyorlar

TELE1’de Liderler Özel programında konuşan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, iktidarın kutuplaştırmaya devam ettiğini söyleyerek

“Seçime giderken arka arkaya yaşadığımız Suudi Arabistan’daki kupa ve 1 Ocak sabahı yapılan Filistin ile miting ve daha sonra yaşananlar… Biz siyasi ortamı fazla gergin ve kutuplaştırıcı motivasyonla yürüdüğünü görüyoruz. Siyasi partiler ‘Ortalığı gerelim, herkes kendi mahallesinde toplansın, seçime öyle gidelim’ eğilimindeler. Bu ülke artık gerile gerile gerile yoruldu. Her seçim, bu ülkenin vatandaşlarını birbirine düşman etmek için araç olarak kullanılıyor. Seçimi kazanmak isteyen; bir grup vatandaşı, başka bir gruba adeta düşmanlaştırıyor. Son 20 yılda bunun örneklerini gördük. Dolayısıyla bu sokak hareketlerine, mitinglere falan biraz bakarız, tam nereye gider bakarız, ondan sonra karar veririz” dedi.