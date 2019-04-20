Gerilimsiz bir Türkiye istiyoruz

Gazetelerin Ankara temsilcileri ile buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerilimsiz bir Türkiye istediklerini söyledi.

Gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir otelde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahalli seçimler sonrasında gelişen olayları değerlendirdi. Belediye Başkanlarının göreve başlarken dikkate alması gereken 10 temel ilkeden bahseden Kılıçdaroğlu, atamalarda mutlaka liyakatin esas alınmasını, partizanca uygulamalara fırsat verilmeyeceğini açıkladı. Belediye personeline ayrımcılığa uğramayacakları, özlük haklarının korunacağı, görevlerini sürdürecekleri bildirileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, belediye harcamalarının şeffaflık içinde yapılacağının teminatını verdi.

Demokrasi kurallarının işlemesinden memnunuz

Mahalli seçimlerde demokratik kurallarının işlemesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını da cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün kırgınlıkların geride kalması gerektiği ile ilgili sözlerinin hatırlatılıp “Erken seçim çağrısında bulunacak mısınız?” şeklindeki soruya, “Erken seçim çağrısında bulunmak için bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Her şeyin sorumlusu olan Erdoğan’dan başta ekonomi olmak üzere Türkiye’nin önemli soranlarına çözüm bulmasını bekliyoruz. Devlette liyakat sistemi çöktüğü için önemli tedbirler alınamıyor. Liyakat değil sadakat uygulandığı için problemlere çözüm bulanamıyor” dedi.

KHK’lı belediye başkanlarına mazbata hukuka aykırı

Kanun Hükmünde Kararnamelere işinden atılan ve belediye başkanlığına aday olup belediye başkanlığı seçildiği halde mazbataları verilmeyenlerle ilgili soru üzerine, “Bu karar demokrasiye ve hukuka aykırıdır. Hukuk herkes için eşit işletilmelidir. YSK ‘Aday yapılırken hata yaptık, seçimi iptal ediyoruz, yenilenmelidir’ deseydi bu daha adaletli bir davranış olurdu. Türkiye bu kararından sonra yüksek tazminatlar ödemeye mahkûm olabilir” diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın da bu durumda olan belediyelerde erken seçim istemesi durumunda demokrasi tarihine geçeceğini ifade etti.

Belediye başkanlarını izleyeceğiz

Belediyede liyakate dayalı bir yönetim sergileneceğini, partizanlığa dayalı bir dönemini doğru bulmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bütün belediye başkanlarını izleyeceklerini ve bağımsız denetçiler tarafından denetlenmelerini sağlayacaklarını bildirdi. Belediyelerin yatırımlarla istihdam oluşturmak zorunda olduğunu söyleyen Kılıçdaroğu, belediyelerin işsizliğin azalması için katkı yapmalarının sağlanacağını ifade etti.

Türkiye İttifakı nereden başlamalı?

Milli konularda ittifak yapılmasının zorunlu olduğunun, bu arayışta olması gerekenin de iktidar olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye ittifakı

sağlanmasından söz ediliyor da medya üzerinde baskılar bitirilmelidir. Başta THK olmak üzere devletin resmî kurumlarında sadece hükümete yakın gazeteler değil bütün gazeteler alınmalıdır. İttifak sağlanmak istiyorsa bu alanlardan başlanmalıdır” diye konuştu.



‘Verdiğiniz sözü tutun, ayrıştırmayın ötekileştirmeyin’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili belediye başkanlarının çalışmalarında uyacakları esasları ihtiva eden “10 temel ilke” kitapçığı hazırladı. Tüm partili belediye başkanlarına gönderilen kitapçıkta Kılıçdaroğlu, asgari ücretin geriye dönük olarak Ocak 2019’dan itibaren 2 bin 200 lira olarak uygulanmasını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın personele izin verilmesini, gençlerin ve çocukların servis ve toplu taşıma masraflarını azaltacak tedbirlerin alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu ayrıca belediye başkanlarına, “imzasız ihbarlara itibar etmemeleri” ve “devri sabık oluşturmamaları” uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu, kitapçığın önsözünde belediye başkanlarına şu mesajları verdi; “Çok zorlu koşullarda gerçekleşen bir yerel seçimi geride bıraktık. Halkımız 5 yıl için yetkiyi size verdi. ‘Baharı sürekli kılmak’ artık sizin göreviniz. Verdiğimiz sözleri tutma zamanı. Hiçbir ayırım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden tüm belde halkını kucaklama ve harcadığınız her kuruşun hesabını vererek hizmet üretme zamanı.”

HABER: MEHMET KARA-mkara@yeniasya.com.tr