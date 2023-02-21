Geriye ‘depreme dayanıklı’ tabelası kaldı

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından merkez Antakya ilçesindeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kent merkezinde “depreme dayanıklıdır” reklamıyla satışa sunulmuş ancak depremde enkaza dönen site inşaatı önünden geçenler hâlâ bu tabelayı görebiliyor.
Euronews Türkçe’nin haberine göre, depremden önce inşaatı devam eden sitenin önündeki tabelada, “Depreme dayanıklı. Altınpark 2 Sitesi, üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman profesyonel ekiplerce inşa edilip siz değerli sakinlerini beklemektedir.” ifadeleri yer alıyor.
Haber Merkezi