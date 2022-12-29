"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Gezi davası Yargıtay’a havale

29 Aralık 2022, Perşembe 17:00
Tutuklulukların devamına karar veren istinaf mahkemesi, Yargıtay’a itiraz edilebileceğini belirtti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi; Gezi Parkı Ana Davası’nda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen mahkumiyet kararına karşı yapılan itirazları reddetti.

Tutuklulukların devamına karar veren istinaf mahkemesi, Yargıtay’a itiraz edilebileceğini belirtti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı Ana Davası’nda; 25 Nisan 2022 tarihinde kararını açıklamıştı. Mahkeme oy çokluğuyla, Osman Kavala’ya “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, siyasal ve askeri casusluk suçundan ise beraat kararı vermişti. Mahkeme, Mimar Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay hakkında da “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım” suçundan 18’er yıl hapis cezası vermişti.

İstanbul - Anka

 

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar kaldırılıyor

    Fransa'da Müslümanlara "hakaret" eden ''cahil'' gazeteciye tepkiler büyüyor

    Gazetecinin işi alkış değil

    Emekli intibak düzenlemesi de yapılmalı

    Darısı, hakkı yenen herkese

    İsrail rahatsız oluyor diye Gazze’ye gidemiyor

    Milyoner sayısı ikiye katlandı

    Hasta olan çocukları okula göndermeyin

    6’lı Masayı kimse dağıtamaz

    İsrail’in yıkım ve işgal karnesi

    MUTSUZUZ

    Galatasaray, Sivas'tan 3 puanla döndü

    Çin, yeni yer gözlem uydusunu fırlattı

    Antalya - Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

    200 milyar dolar hasar - Afetler dünyanın birçok yerinde çok yıkıcı oldu

    Ekonomik güven kötümser seviyede

    Gezi davası Yargıtay’a havale

    Adalet duygusunu kaybeden, varlık sebebini kaybeder

    2023 yılındaki resmi tatillerin 7'si hafta sonuna denk geliyor

    Belçika'da 100'den fazla sefer iptal edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP-MHP o kadar oy alabilir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Pagan kültürünün ritüelleri
    Cevher İLHAN

    AKP’nin “Suriye saplantısı”nın itirafı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Anketlerin dili
    Ali FERŞADOĞLU

    Yılbaşı hazırlıklarına başlamadınız mı?
    Genel

    Darısı, hakkı yenen herkese
    Risale-i Nur'dan

    Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor
    Faruk ÇAKIR

    Öğrencilerin para ile imtihanı
    Genel

    Emekli intibak düzenlemesi de yapılmalı
    Emine ÖZDEMİR

    Geçmişin muhasebesini yaparken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.