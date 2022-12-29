Gezi davası Yargıtay’a havale

Tutuklulukların devamına karar veren istinaf mahkemesi, Yargıtay’a itiraz edilebileceğini belirtti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi; Gezi Parkı Ana Davası’nda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen mahkumiyet kararına karşı yapılan itirazları reddetti. Tutuklulukların devamına karar veren istinaf mahkemesi, Yargıtay’a itiraz edilebileceğini belirtti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı Ana Davası’nda; 25 Nisan 2022 tarihinde kararını açıklamıştı. Mahkeme oy çokluğuyla, Osman Kavala’ya “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, siyasal ve askeri casusluk suçundan ise beraat kararı vermişti. Mahkeme, Mimar Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay hakkında da “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım” suçundan 18’er yıl hapis cezası vermişti. İstanbul - Anka

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