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24 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Gezi dâvâsında 150 sanığa ceza

24 Eylül 2019, Salı 15:15
Gezi Parkı eylemlerinin yaşandığı 2013 yılının Haziran ayında Kocaeli’nde gözaltına alınan 238 kişi hakkında açılan dâvâda karar çıktı.

Dâvâ sürecinde aradan geçen 5 yılda 2 sanığın ölmesi dolayısıyla sanık sayısı 236’ya düşerken, 65’inci celse, U.S. isimli sanığın yeniden savunmasını hazırlamak üzere süre istemesiyle ertelenmişti. Gazete Duvar’ın haberine göre, dâvânın 66’ıncı duruşmasında U.S savunmasını yaparken İzmit Belediyesi de belediye malına zarar vermek suçuyla yargılanan sanıklardan şikâyetinden vazgeçti. Duruşmada 100 sayfalık karar okunurken, ‘Toplantı yürüyüşü kanununa muhalefet, kamu malına zarar vermek, polise mukavemet’ gibi suçlardan yargılanan 236 sanığın 150’sine ceza verildi. Belediyenin şikayetini geri almasının ardından sanıklar “Mala zarar verme” suçundan beraat etti. Sanıkların bazıları ise “Direnme”, “Memura görevini yaptırmama”, “Yasa dışı eyleme katılma” gibi suçlamalardan 5 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 150 sanık toplamda 98 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 17 sanık için 82 bin 400 TL para cezası verildi.

 

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