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31 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Gezi heyeti dağıtıldı

31 Temmuz 2019, Çarşamba 21:01
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini dağıttı.

Kavala için tahliye oyu kullanan ve yandaş medyanın aleyhte yayın yaptığı hâkim Mahmut Başbuğ’un yeri kaydırıldı. Bu kararla 30. Ağır Ceza’da iki yeni heyet oluşturuldu. HSK, doğrudan esas numaralarını yazarak, Gezi davası ve Adnan Oktar yargılamasını birinci heyetin yapmasına hükmetti. Gezi davasına bakacak birinci heyetin başkanlığına Galip Mehmet Perk, üyeliklerine ise Talip Ergen, Ahmet Tarık Çiftçioğlu getirildi. Artı Gerçek’te yer alan habere göre, Mahmut Başbuğ ise ikinci heyetin başkanlığına atanırken, 1. heyetin Gezi ve Oktar dışındaki tüm dosyaları buraya devredildi. Daha önce Gezi davasına bakan 30. Ağır’ın üyeleri Sercan Karagöz, Hasibe Doğan ve Şule Yıldız ikinci heyet üyeliğine gönderildi. Bu üyeler, tutuklu Yiğit Aksakoğlu’nun tahliyesine imza atan heyette görev yapıyordu.

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