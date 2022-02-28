Gıda enflasyonu ve zam olarak dönecek

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin Türkiye’ye gıda enflasyonu ve zam olarak yansıyacağını söyledi.
Toprak, “İthal ettiğimiz ayçiçeğinin yüzde 54’ünü Rusya’dan, yüzde 13-14’ünü Ukrayna’dan alıyoruz. Buğdayın yüzde 64-65’i Rusya’dan, yüzde 13-14’ü de Ukrayna’dan geliyor. Bu iki ülkeye yaş sebze ve meyve ihraç ediyoruz. İthalatta ve ihracatta bu ülkelere bağımlı olmamız sıkıntı yaratacak. Savaşın uzun sürmesi, oradaki toprakların ve tarım arazilerinin zedelenmesi bizim o ürünlere ulaşmamızda sıkıntı doğuracak. Dolayısıyla bu, gıda enflasyonu ve fiyat artışı olarak geri dönecek” dedi.
İzmir - Anka