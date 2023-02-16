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16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Gıda fiyatlarına da etki edecek

16 Şubat 2023, Perşembe 21:32
Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen depremler, ekonomik yaşamı ve üretimi de olumsuz etkileyecek.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, depremin tarımın yapıldığı kırsal alanlara verdiği zararın boyutlarının tam olarak belli olmadığını ve bu durumun gıda krizini tetikleyebileceğini iddia etti. Independent Türkçe’nin haberine göre Suiçmez, “Şimdiden tam hasarı bilmediğimizden ve alınacak önlemlerin ne kadar hayata geçirildiğini görmeden bir şey söylemek zor olmakla birlikte bölgeden yeterli ürün gelmemesi de gıda fiyatlarındaki artışın gelecek aylarda daha tetiklenmesine neden olabilir” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Merkezi

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