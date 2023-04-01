Gıda üretiminde deprem kaybı yüzde 20

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gıda üretiminde yüzde 20’den fazla kayıp olduğunu bildirdi.

FAO açıklamasında, “Deprem, Türkiye’de 15,7 milyon insanı ve ülkenin gıda üretiminin yüzde 20’sinden fazlasını etkileyen 11 önde gelen tarım ilini ciddi şekilde vurdu. Türkiye’nin ‘bereketli hilali’ olarak bilinen, depremden etkilenen bölge, tarımsal gayrisafi milli hasılanın yüzde 15’ini oluşturuyor ve Türkiye’nin tarımsal gıda ihracatının yüzde 20’sine katkıda bulunuyor.” değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, “İlk değerlendirmeler, sektörde 5,1 milyar dolarlık kayıp ve 1,3 milyar dolarlık hasarlık ön tahminlerle tarım üzerinde önemli etkilere işaret ediyor” ifadesi yer aldı. AA

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