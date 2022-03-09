Gıdada kritik eşikteyiz

Ziraat Mühendisleri Odası eski Genel Başkanı Günaydın, ‘Önlem alınmazsa kriz ayçiçek yağı ve buğdayla sınırlı kalmayacak’ uyarısında bulunarak Türkiye’nin çok daha büyük gıda sorunu çekeceğini söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası eski Genel Başkanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası daha da büyüyen gıda krizini değerlendirdi. Doç Dr. Günaydın, son altı ayda tarladaki yangının mutfağa da sıçradığını belirtirken, âcil eylem planı hazırlanıp bir an önce uygulanmazsa Türkiye’nin çok daha büyük gıda sorunu çekeceğini söyledi. Cumhuriyet’e konuşan Günaydın, “TÜİK nüfusun 2040 yılında 100.3, 2060 yılında 107.1 milyona ulaşacağını öngörüyor. Nüfus sığınmacıların da etkisiyle yılda bir milyon artarken, son 25 yılda Türkiye’nin ekili alanı 37 milyon dönüm azaldı. Bu alan iki Trakya büyüklüğüne denk geliyor” dedi.

‘EKMEK VE ETTE DE YAŞANACAK’

“Tarımsal hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülke durumuna düştük” değerlendirmesinde bulunan Günaydın, “Asgarî ücrette yaşanan artış, gıda enflasyonunun ilk iki aylık artışına teslim olmuş durumda. Bugün ayçiçek yağında yansıyan kriz görüntüleri, ekmek ve et ürünlerinde de kendini göstereceğe benziyor” diye ekledi. Baklagiller, tahıllar ve yağ bitkilerinde ülkenin kendine yetecek seviyeye gelmesinin şu an için orta vadeli hedef olacağını belirten Günaydın, bunun için işleme konması gereken ve 2024-2028 dönemini kapsayan beş yıllık tarım planının başlıca maddelerini ise şu biçimde sıraladı: Beşer yıllık dönemlerle dinamik, tabiatla dost, dirençli, onarıcı tarım politikasının oluşturulması. Nüfusun ve iktisadî faaliyetlerin Anadolu’ya dengeli bir şekilde yayılması ve desteklenmesi. Tarımsal kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması. Tarımsal üretimin planlanarak geliştirilmesi, hayvancılık politikalarında yeni bir sayfa açılması. Bağımsız, demokratik kooperatif yapılar altında üretici örgütlenmesinin sağlanması.

Haber Merkezi