"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Gizli yargılama mı geliyor?

12 Haziran 2020, Cuma
2.yargı paketini ihtiva eden Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde, duruşmaların bir kısmının ya da tamamının kişilerin “üstün menfaatinin korunması” gerekçesiyle gizli yapılması imkânı tanınması yargı bağımsızlığı açısından sıkıntılı görülüyor.

Türkiye’de hükümetin gündeme getirdiği ikinci yargı paketine bazı dâvâların kamuoyundan saklanacağı gerekçesiyle muhalefetten itiraz yükseliyor. AKP ise muhalefeti düzenlemeyi çarpıtmakla suçluyor. DW Türkçe’nin haberine göre İkinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. CHP, HDP ve İYİ Parti’nin şerh koyduğu teklif, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Her üç parti de teklifte kamuoyunu yakından ilgilendiren duruşmaların bir kısmının ya da tamamının kişilerin “üstün menfaatinin korunması” gerekçesiyle gizli yapılmasına imkân tanınmasını yargı bağımsızlığı açısından sıkıntılı görüyor.

Fahrettin Altun ve Man Adası örnekleri

Teklife göre duruşmaların bir kısmı ya da tamamı yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün menfaatinin kesin olarak gerekli olduğu hallerde gizli yapılabilecek. CHP, teklifteki “korunmaya değer üstün menfaat”in ne olduğu konusunda kafaların karıştırıldığını belirterek Cumhurbaşkanlığı ya da hükümetle ilgili dâvâların bu madde kapsamında kamuoyundan gizlenebileceği öngörüsünde bulunuyor. Meclis Adalet Komisyonunun CHP’li üyesi Alpay Antmen, “Örneğin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un bahçesindeki kaçak olduğu söylenen yapı ile ilgili yargılama yapılabilirse duruşma gizli olarak görülebilir. Bu örnek bile düzenlemenin sakıncasını gösteriyor” diyor. TBMM Adalet Komisyonu’nun AKP’li Başkanvekili Yılmaz Tunç ise muhalefetin eleştirileriyle ilgili olarak teklifin üzerinde uzun uzun çalışıldığını anlatırken “O çalışmalar sırasında Fahrettin Altun’la ilgili tartışmalar yoktu. Muhalefet teklifi çarpıtmak için bir yerinden tutturdu, gidiyor” diyor. Eski cumhuriyet savcılarından Ömer Faruk Eminağaoğlu da düzenlemeye eleştirel yaklaşıyor. Eminağaoğlu, “Çünkü AİHM, kuralların açık anlaşılabilir, bilinebilir ve belirli olmasını özellikle vurgular. Hele yargıda bağımsızlık sorunlarını düşününce, iktidarın ilgilendiği dâvâların basından ve halktan sıklıkla saklanacağını bugünden söylemek için müneccim olmaya gerek bulunmuyor” diyor.

Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kimse inanmadı

    Aile Hekimleri: Lütfen randevu alın

    Zehirsiz sofralar için 16 yasak

    Hükümet halka borç vaad ediyor

    Gizli yargılama mı geliyor?

    BM'den ve AB'den ABD'nin UCM kararına tepki

    İsrailli hukukçular: 'İlhak' aleyhimize sonuçlanabilir

    İspanya'da 4 gündür yeni ölüm rapor edilmedi

    'Seçimde oy çalmayı deneyecek'

    “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısıyla tedbirleri terk etmeyin

    IMF dünyayı uyardı

    Küresel salgının merkezi ABD'de son durum?

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    'Macron istifa etmeyi düşünüyor' iddiası

    CHP, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için AYM'ye başvurdu

    'Dürümlü saldırısının faili etkisiz hale getirildi'

    'Hepimizin içini acıttı'

    Afrikalı bilim adamları virüs aşısı için bir araya gelecek

    Gazze'de İsrail politikaları protesto edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin 18 yıllık Ayasofya serencamı
    Cevher İLHAN

    AYM Başkanının yakınmasıyla
    Genel

    Kimse inanmadı
    Genel

    Gizli yargılama mı geliyor?
    İbrahim ERSOYLU

    Haksız hücumlara karşı Yeni Asya’ya destek vermek
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yapboz Cumhurbaşkanlığı…”
    Süleyman KÖSMENE

    Online sistemde güvenlik açıkları
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dokunulmazlığı - 2
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya’da namaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.