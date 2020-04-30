Göçmenler açlık, salgın ve travma ile karşı karşıya

Covid-19 salgını ile ülkelerin ulusal ve uluslararası meseleleri bir anda yerini pandemi gündemine bıraktı.

Salgın öncesi dünyanın, özellikle de Türkiye’nin en önemli gündemi hiç şüphesiz göçmen meselesiydi. Türkiye’deki yaşamlarını geride bırakarak sınır kapılarına koşan göçmenlerin, bir kısmı kendi imkanları ve bağlantıları sayesinde daha önce yaşadıkları illere geri dönerken, bir kısmı da geri gönderme merkezlerinde veya belirlenen yurtlarda karantinaya alındı. Tarlabaşı Dayanışma Topluluğu’ndan Muhammed Sıddık Yaşar, bu süreçte göçmenlerin yaşadıklarının ömür boyu hafızalarından silinmeyeceğini ifade etti. Göçmenlerin Pazarkule’den döndükten sonra evsiz kaldıklarını ve kendilerine bazı yardım kuruluşları tarafından yardım yapıldığını ifade eden Yaşar, salgın nedeniyle var olan sorunlarına işsizlik gibi önemli bir sorunun eklendiğini belirtiyor. Birçoğunun kayıtsız olması nedeniyle devlet yardımlarından faydalanamadıklarını söyleyen Yaşar, sahadaki kontakları sayesinde bir kısmına kendi topladıkları yardımları ulaştırdıklarına dikkat çekti. Yaşar göçmenlerin açlık, koronavirüs salgını ve travma ile karşı karşıya olduklarını söyledi.