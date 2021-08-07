Göçün finansmanını iyi yönetiyoruz

ABD’nin Afganlara ilişkin ‘Türkiye planı’ gündemdeyken mülteci tartışmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez konuştu.

Erdoğan, “Zayıf ülke olmadığımız için 4 milyon göçmen korumamız altında. Türkiye alırken mevcut imkanlarıyla alıyor, finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor. Bundan sonra da yine finansı iyi yöneterek bu tür adımları atacağız” dedi.

Karar’ın haberine göre, Taliban’ın ilerleyişi yeni göç dalgasını tetikleyince, Batı’dan yine 3.5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye’yi işaret eden açıklamalar geldi. Avusturya Başbakanı “Afgan göçmenlerin Türkiye’de kalmaları daha doğru” dedi. Ardından ABD, kendi adlarına Afganların tahliyesi için komşu ülkelerle görüştüklerini ve İran üzerinden Türkiye’ye gidebileceklerini bildirdi. Washington’un planına Dışişleri’nden ‘Kime sordunuz’ tepkisiyle karşılık geldi.

ABD İÇİN ÇALIŞMIŞ ASKERLER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili, “‘Finansmanını iyi yönettiğimiz için mültecileri alıyoruz, daha da alacağız’ demişsin. Halkın huzurunu satmayı ‘yatırım’ olarak görüyorsun. Gel, mahallesini satmak istediğin halktan onay alıp seçime gidelim. Erdoğan, Afganlarla ilgili sorulara cevap vermekten kaçıyor. Çünkü yakalandı. Türkiye’ye gelen Afgan erkek gruplar mülteci değil, ABD’ye hizmet etmiş askerler. ‘İyi finansmanla yenilerini alacağız’ söylemi bunlar için de geçerli mi?” diye sordu. CHP lideri ayrıca, “Afgan erkek grupları mülteci değil, onlar ABD’ye hizmet etmiş askerler” ifadesini de kullandı.

