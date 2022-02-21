53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler... Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

KEMAL KILIÇDAROĞLU - CHP Genel Başkanı

Yeni Asya Gazetesi’nin 53’üncü kuruluş yıl dönümünü, gönülden tebrik ediyorum.

Özgür medya organlarının sayısal olarak azaldığı, halka gerçekleri anlatmak isteyen gazetecilerin baskı ve tehditlere maruz kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu zorlu günlerde gerçekleri, hak ve özgürlükleri savunan; farklılıkları zenginlik kabul eden herkesi, birer demokrasi neferi olarak görüyorum.

Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle, bu yolun sonunda mücadelemizi zaferle, Cumhuriyetimizi de demokrasi ile taçlandıracağız.

Farklılıklar siyaset için bir istismar alanı olmaktan çıkacak; çokseslilik, en büyük zenginliğimiz olacak. Gerçek demokraside, Basın İlân Kurumu ve RTÜK gibi kurum ve kuruluşlar “yandaşa göre” değil; hakka, hukuka ve adalete göre karar verecek, gerçek gazeteciler de hak ettiği değeri görecek.

Bu duygularla, Yeni Asya Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.