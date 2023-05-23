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23 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Gönüllü sayısı 3 kat arttı

23 Mayıs 2023, Salı 01:24
Oy ve Ötesi Derneği, 28 Mayıs seçimlerinde sandık başında görev almak isteyen gönüllü başvurusunun 200 bini aştığını belirterek, 14 Mayıs seçimlerine seçime oranla sandık gözlemcisi olmak isteyenlerin sayısının 3’e katlandığını duyurdu.

Milliyet’in haberine göre, 14 Mayıs’ta ülke genelinde 72 bin sandık gözlemcisi gönüllünün yer aldığını açıklayan dernek yetkilileri, kişilerin eğitim almadan sandık başında fayda sağlamalarının mümkün olmayacağını ve her gönüllünün mutlaka çevrimiçi ya da yüz yüze gözlemcilik eğitimi almış olması gerektiğini kaydetti. Peki, herkes sandık gözlemcisi olabilir mi? Dernek yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 18 yaşını doldurmuş ve seçme hakkına sahip her Türk vatandaşı, Oy ve Ötesi Derneği gibi bu alanda faaliyet gösteren platformlara ya da partilere başvurarak sandık gözlemcisi olabiliyor. 

GÖZLEMCİ OLMAK İSTEYENLER EĞİTİM ALMALI

Sandıkta gözlemci olmak isteyenlerin mutlaka eğitim alması gerektiğini ifade eden dernek yetkilileri, eğitimlerin online veya yüz yüze alınabildiğini ve her vatandaşın katılımına açık, bir ön kayıt ihtiyacı olmadan verildiğini belirtti. Derneğin eğitimlerine ilişkin de şu açıklama yapıldı: “Eğitimlerde seçim gününün akışı, yasal dayanaklar ve seçim günü için derlenen barışçıl davranış tavsiyeleri. Gönüllülerimizin gün sonunda ilan edilen sandık sonuç tutanaklarını fotoğraflayarak sistemimize yüklemeleriyle anında oluşan verileri ise talep eden siyasi partilerle paylaşıyoruz... Bununla birlikte her seçmenin sayımları izleme hakkı var.”

Haber Merkezi

 

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