Görevden alınsınlar

CHP, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararına da uyulmaması üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılmasını ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerinin de görevden alınmalarını istedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen kararları uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında ceza soruşturması başlatılmasını talep etti.

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