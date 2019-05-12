Görevi istemedim ‘cezası var’ dediler

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali kararını, kamu görevlisi olmayan kişilerin sandıklarda kurul başkanı ve üye olarak görev almış olmasına dayandırdı.

Kamu çalışanı olmayan ve 31 Mart’ta sandıklarda görev yapmış kişilerden bazıları, görev alma süreçlerini anlattı. Özel bir bankanın çalışanı şunları anlattı:

“Ben özel bir bankanın genel müdürlüğünde çalışıyorum... Bize seçimden yaklaşık bir, iki hafta önce insan kaynakları departmanından bir mail geldi. Ekte görevlendirme yazısının PDF dokümanı vardı. Böyle bir görevlendirme olduğu, bununla ilgili olarak görevlendirme kâğıtlarının asıllarını insan kaynakları departmanından almamız gerektiği söylendi. Açıkçası benim böyle bir talebim de olmamıştı.” BBC’nin haberine göre, özel bir okulda öğretmen olan bir diğer kişi ise şunları anlattı: “Ben Sarıyer ilçesinde bir özel okulda öğretmen olarak çalışıyorum. Yine bir özel okul olan eski çalıştığım iş yeri üzerinden bana, ilçe seçim kurulundan görev aldınız diye mesaj geldi… İptal için Büyükdere’deki ilçe seçim kurulunun yerini aradım. “Belgenizi almanız gerekiyor, iptal ettiremiyoruz, hatta cezası var” dediler. Geç olmasaydı yerinize başkasını koyabilirdik, ama geç kaldık o yüzden mecbur geleceksiniz dediler”