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14 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Gösterişçi dindarlığı Türkiye püskürtecek

14 Aralık 2020, Pazartesi 00:01
PROF. DR. VEHBİ BAŞER: KİBİRLİ, ŞIMARIK, HERŞEYİ BİLDİĞİNİ SANAN, AMA HİÇBİR ŞEYİ DE ÖNGÖREMEYEN DESPOTİK SİYASET DUVARA TOSLAYACAK. BÜTÜN KESİMLER GİBİ DİNDARLAR DA BU TRAVMAYI YAŞAYACAK.

TEDEYYÜN BUDALALIĞI GENÇLERİ BUNALTTI

“İster alt sınıflardan, ister orta sınıflardan gelsin, dindarların yeni nesilleri, kültürel olarak ‘tedeyyün budalalıkları’ olarak adlandırdığım gösterişçi dindarlıktan bunalmış durumda. Gençlerin deizme kaydığı yönündeki panik, bu kültürel kopuşun deizm üzerinden çarpık bir anlatımı. Deistleşip deistleşmedikleri tartışma konusu olan gençlerin sosyal ve siyasî bir yabancılaşmaya sürüklendikleri kesin.”

“BEN ONLARDAN DEĞİLDİM” DİYECEKLER

“Dİnî bakımdan hiçbir gerçek kaygıya dayanmayan budalaca din gösterişini Türkiye püskürtecek ve dindarlığıyla gayet müftehir kesimlerin de ‘Yok yahu, ben onlardan değildim’ diye kendini temize çıkarmaya mecbur olduğu bir süreç olacak. Türkiye bu süreçten geçerek nereye varır, kestirmek zor. Kentli bir dindarlık, belki 20-30 yıla yayılabilecek bir sürecin sonunda Türkiye’nin normalleşmeye başlaması ile gündeme gelebilir.”

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Gösterişçi dindarlığı Türkiye püskürtecek

Prof. Dr. Vehbi Başer, “DinÎ bakımdan hiçbir gerçek kaygıya dayanmayan bu budalaca din gösterişini Türkiye püskürtecek” dedi. 

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Vehbi Başer, ülke sosyolojisi ile ilgili Gazete Duvar’dan İslam Özkan’a konuştu.

Başer, 15 Temmuz ile beraber Türkiye’de kitle baskısının arttırıldığına dikkat çekerek, “15 Temmuz olayları sırasında “Demokrasi Nöbetleri” olarak anılan bir ara dönem var. Bu durum Türkiye’de halkın kamusal alana sahip çıkması biçimine dönüşecekken maalesef, başka bir şekilde manipüle edildi ve halkın tepkisi, güruhlaşmış bir kitle baskısına dönüştürülerek bir oklokrasi yaratıldı. Bu, bırakın eleştiriyi, nefes alınabilir bir yapı dahi değildir; insanların nefes alırken bile yanlış nefes almamaya çalıştıkları, kendi kendilerini sansürledikleri, evde, sokakta, iş yerinde dahi mimlenmemek için “politik bir oto kontrol teyakkuzu” ile kitle baskısına boyun eğdikleri bir düzen kuruldu. Bu düzenin âcilen dönüştürülmesi lâzım” dedi.

Gençler siyasÎ yabancılaşmaya sürükleniyor

“İster alt sınıflardan isterse orta sınıflardan gelsin dindarların yeni nesilleri, kültürel olarak benim “tedeyyün budalalıkları” olarak adlandırdığım “gösterişçi dindarlık”tan fena halde bunalmış durumdadır” diyen Başer, şu şekilde devam etti: “Gençlerin deizme kaydığı yönündeki panik, bu kültürel kopuşun deizm üzerinden çarpık bir anlatımı. Gençlerin deistleşip deistleşmediği su götürür bir tartışma konusu; ama şurası kesin ki, gençler küçük burjuvazinin sosyal ve kültürel dünyasına dahil oluyor ve bu konumla uyumlu bir sosyal ve siyasî yabancılaşma içine sürüklenmiş bulunuyor. Bu gençler muhafazakâr kesimin kanaatlerini paylaşmıyor, ama tepki özünde inançsal değil sınıfsal bir tepki.”

Şimdiden kestirmek zor

Başer, “Tedeyyün budalalığı dediğim bu gösterişçi dindarlık, Türkiye’nin 200 yıllık gelişme ve modernleşme süreci içerisinde anakronik bir kist gibi duruyor” diyerek, “Dini bakımdan hiçbir gerçek kaygıya dayanmayan bu budalaca din gösterişini Türkiye püskürtecek ve bugün dindarlığıyla gayet müftehir kesimlerin de “yok yahu ben onlardan değildim” diye kendini temize çıkarmaya mecbur olduğu bir süreç olacak bu. Türkiye bu süreçten geçerek nereye varır, şimdiden kestirmemiz zor. Kentli bir dindarlığın oluşumu, belki yirmi otuz yıla yayılıp uzayabilecek böyle bir sürecin sonunda Türkiye’nin yeniden normalleşmeye başlaması ile gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

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