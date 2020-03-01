Gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TCK'nın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi ile "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunu düzenleyen 302. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gönderilen talimat yazısı üzerine harekete geçen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Boztepe'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri, arama ve el koyma kararı doğrultusunda Sputnik Türkiye'nin İstanbul ofisinde arama yaptı. Boztepe, serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Sputnik çalışanları serbest bırakıldı Öte yandan, soruşturma kapsamda gözaltına alınan biri editör, ikisi muhabir üç kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Sputnik çalışanları sorguları sonrasında serbest bırakıldı. AA

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