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7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Gözaltına alınan vatman tutuklandı

06 Aralık 2022, Salı 22:17
Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan vatman tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan vatman Semi Ö'nün (30), Alibeyköy Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

 

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen vatman, savcılıkça ifadesi alınarak "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mağdur sayısının çok olması, şüphelinin eyleminin bilinçli taksirle meydana gelmesi, mağdurlardan iki kişinin halen bilincinin kapalı olup hayati tehlikelerinin mevcut olması, mağdurların büyük bir kısmının ifade alma işleminin henüz tamamlanmaması ve delillerin tamamen toplanmaması sebebiyle tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.

Şüpheli Semi Ö, yeniden ifadesi alınan hakimlikçe tutuklandı.

Semi Ö. savcılıktaki ifadesinde, yaklaşık 7 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Metro İstanbul şirketinde vatman olarak görev yaptığını, 2 yıldır da T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında çalıştığını söyledi.

"Işıkların yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum"

Kaza sırasında kabinde yalnız olduğunu belirten şüpheli, ifadesinde şunları anlattı:

"En son yolu takip ettiğimi biliyorum. Ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır. Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvayın İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Sağlık ekipleri bana müdahale etti. Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Daha önce hiç kazam yoktur. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Bayıldığım için tramvay yolundaki ışıkların yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum. Bu güzergahta veya başka güzergahlarda daha önce başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları gelmiştir. Ancak olay tarihinde yaşanan kazada, sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum. Araştırılmasını talep ediyorum."

Soruşturma kapsamında, kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğünün sinyalizasyon hareketlerine dair inceleme yaptığı belirtilerek, sinyalizasyon bilgileri ile arıza olup olmadığının ilgili birim tarafından bildirilmesi istendi.

Yaralananların 30'u taburcu oldu

Tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazada yaralanarak çevre hastanelere kaldırılan 33 yaralıdan 30'u taburcu edildi. 3 yaralının ise çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün sabah saatlerinde tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazada 33 kişi yaralanmıştı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, tedavilerinin ardından taburcu edilen vatman ve otobüs şoförünün de ifadesi alınmıştı. Otobüs şoförü, ifadesinin ardından karakoldan ayrılmıştı.

AA

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