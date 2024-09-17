Gözaltında şiddete 100 bin TL tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM), gözaltında şiddete uğradığı iddiasıyla M.D.’nin yaptığı bireysel başvuruda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan “insan haysiyetiyle bağdaşmayan kötü muamele yasağının maddi ve usul boyutlarının” ihlal edildiğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, M.D.’ye 100 bin TL manevi tazminat ödenmesini de hükmetti. Yüksek Mahkeme’nin gerekçeli kararında, “Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında yasaklanan muamelelerle ilgili değerlendirmelerine göre başvurucunun yaralanmasına neden olan muamele, insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir muamele olarak kabul edilebilir. Bu durumda insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi boyutu ihlal edilmiştir. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir” denildi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 464

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.