Gözler büyük demokrasi buluşmasında: 5 saati aşan toplantı sonrası ortak açıklama

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmaları yürüten altı muhalefet partisi genel başkanları, ilk kez bir çalışma yemeğinde buluştu. "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasının son şeklinin ele alındığı toplantı 5 saat 15 dakika sürerken toplantı sonrasında ortak açıklama yapıldı.

Toplumun büyük kesiminin merak ve ilgiyle beklediği "Büyük demokrasi buluşması" Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde başladı.

Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen genel başkanları ev sahibi olarak dışarıda karşıladı.

Toplantıda, geçen Ekim ayından bu yana partilerin belirlediği heyetlerin yaptığı; “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışması, seçimlere yönelik iş birliği imkânları, seçimin kazanılması halinde “parlamenter sisteme geçiş” sürecinin planlaması gibi yaklaşık 2,5 ay süren çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin görüşüldü.

Yemekte, genel başkanların çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyeceği öğrenildi. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.

5 saat 15 dakika sürdü

6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasının son şeklinin ele alındığı toplantı 5 saat 15 dakika sürdü.

Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık" denildi.

ORTAK AÇIKLAMA

Görüşme sonrası ortak açıklama yayımlandı;

"Bugün, Türkiye için tarihi bir gündür. Birbirinden farklı altı siyasi parti olarak, bizler, Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldik.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan partiler olarak bizler, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlığı içindeyiz.

Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak etkisini ağır bir biçimde göstermektedir. Bu krizin en önemli sebebi kuşkusuz, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetimdir.

Altı siyasi parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek, çoğulculuk temelinde çözebilmektir.

Tam da bu inanç ve kararlılıkla, yasama, yürütme ve yargı organlarının güçlendirilmesinin yanında, demokratik hukuk devletini güçlendirmek amacıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas aldık.

Bugün de parti genel başkanları olarak bir araya gelerek, üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek ortak ve öncelikli hedefimizdir. Bu hedefe ulaşabilmemiz için sürecin nasıl işleyeceğinin ve bu süreçte ülkemizin nasıl yönetileceğinin yapıcı bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu nedenle geçiş sürecinin yol haritasının çalışılarak üzerinde mutabık kalınması ve vatandaşlarımızla paylaşılması konularında da uzlaşıya vardık.

Ayrıca bu toplantıda güncel ekonomik ve sosyal gelişmeleri değerlendirdik ve seçimlerden sonra uygulanmaya başlanacak politikalar konusunda ortak çalışma yapılabilecek alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz milletimizin rahat bir nefes almasını sağlamak ve refah düzeyini, kapsayıcı bir anlayışla ivedilikle yükseltmektir.

Türkiye’nin istişare ve uzlaşı ile çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Önemli olan, tüm farklılıklarımızla beraber “biz” düşüncesini, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa etmektir.

Öte yandan hedefimiz; kamu yönetiminde şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve liyakatin sağlanması, yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi, Siyasi Etik Kanunu ile siyasi makamların millete hizmetten başka bir amacının olmamasının garanti altına alınmasıdır.

Bugün burada milletimiz adına “Yarının Türkiyesi”ni inşa etmek için önemli bir adım attık. Bundan sonra da işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız. Hep birlikte inşa edeceğimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Devamı gelecek

Liderlerin bu ilk buluşmasının ardından devamının da geleceği ifade ediliyor. Bu arada, Genel başkanların da büyük oranda mutabık kaldığı metne göre Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de cumhurbaşkanının yetkileri önemli ölçüde azaltılırken güçlü bir parlamentonun temelleri atılacak. Cumhurbaşkanının yetkileri başbakan ve hükümete ait olacak.

Öte yandan cumhurbaşkanının görev süresi tek dönem 7 yıl olarak belirlenecek. Bakanlar Kurulu da Meclis içinden atanacak. Meclis’in çalışma ve içtüzük konularında da anlaşma sağlanırken, torba yasa uygulaması kaldırılacak; sözlü ve yazılı soru mekanizmasının da güçlendirilmesi hedeflenecek. Ayrıca hükümet düşürmek zorlaştırılırken, hükümet kurmak da kolaylaştırılacak.

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