Gözler ikinci turda

ADAYLAR YÜZDE 50’Yİ GEÇEMEDİĞİ İÇİN, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA KALDI. İKİNCİ TUR 28 MAYIS’TA YAPILACAK.

Cumhurbaşkanlığı yarışı için seçim takvimi başladı

KILIÇDAROĞLU: KAZANACAĞIZ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifaka dahil siyasî partilerin liderleriyle birlikte yaptığı açıklamada “Milletimiz 'ikinci tur' diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız, herkes bunu görecek” dedi.

ERDOĞAN: İKİNCİ TURDA ALIRIZ

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan da “Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

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Gözler 2. Turda

Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasına Kılıçdaroğlu ve Erdoğan “Milletimizin takdiri, başımızın üstünde yeri var” yorumunu yaptı.

Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde sandıkların büyük çoğunluğu açıldı. Resmi olmayan verilere göre, adayların hiçbiri yüzde 50+1 oy çoğunluğuna ulaşamadı. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin CHP Genel Merkezi’nde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile basın açıklaması yaptı.

İkinci turda mutlaka kazanacağız

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura kaldığını ifade ederek, “Sevgili halkım. Sandığa gidip oy kullanan tüm seçmenlere yürekten teşekkürler. Özellikle gençlerin ve kadınların yüksek katılımı dolayısıyla son derece mutluyuz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesi, ayrıca memnuniyet vericidir. Erdoğan, bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek. Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50’nin üzerindedir. AK Parti’deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için, milletimizle beraber bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun, mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz” dedi.

Erdoğan: Başımızın üstünde yeri var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklama yaptı.

Erdoğan, “Eğer milletimizin kararı Cumhurbaşkanı seçiminin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini, seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Yüzde 50’nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz.” dedi. İkinci tur 28 Mayıs’ta yapılacak. Yurt dışı ve gümrüklerde ikinci tur 20 Mayıs’ta başlayacak ve 24 Mayıs’a kadar devam edecek.

Haber Merkezi