Gri pasaport davası başlıyor

Türkiye’de Malatya Yeşilyurt ile Ordu Korgan belediyeleri başta gelmek üzere pek çok kentten hizmet pasaportlarıyla Almanya’ya insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak Almanya’da ilk dâvâ Cuma günü (bugün) Hannover’de başlıyor.

Duruşmada Türkiye’deki pek çok belediyeye, iş insanı sıfatıyla dâvetiye gönderen ve bir çevre projesi yapılacağını beyan eden 1982 doğumlu Ersin K. hâkim karşısına çıkacak. DW Türkçe’nin dâvânın görüleceği Hannover Sulh Mahkemesi’ne yönelttiği sorulara cevap veren mahkeme sözcüsü hakim Patrick Skeries, ceza hâkimi Björn von Bargen’in bakacağı dâvâda sanık Ersin K.’ya Almanya İkamet Yasası’nın 96’ncı maddesi uyarınca “insan kaçakçılığı” suçlamasının yöneltildiğini söyledi. Sözcü, suçun sabit görülmesi halinde üç ay ile beş yıl arasında hapis cezasının, hafif suçtan hüküm verilmesi halinde ise para cezası ile beş yıla kadar hapis cezasının mümkün olduğunu bildirdi.

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