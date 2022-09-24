Gri pasaport davasında şok iddialar

Malatya Yeşilyurt Belediyesi üzerinden ‘gri pasaport-hizmet pasaportu’ çıkartılarak 2 kafile halinde yurt dışına gönderilenlerin geri dönmemesi üzerine hazırlanan iddianamede dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.

AKP’nin eski milletvekili adayı Veysel S. tanık sıfatıyla, savcılıktaki beyanında şunları anlattı: “Eylül ayı içerisinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı telefonla aradım. Başkan ile makamında görüştüm ve durumu başkana sordum. Başkan, ‘gezileri valilik onayı ile gerçekleştirildiğini, yine belediye olarak konuya ilişkin meclis kararı aldıklarını’ söyledi. Başkan’a ‘bu işin çok sıkıntılı olduğunu, bu işten hem kendisinin hem AK Parti’nin hem ittifakın hem de cumhurbaşkanının zarar görebileceğini’ söylediğini, ayrıca bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunması gerektiğini de söyledim. Başkan’da ‘konuyu araştıracağını ve gereğini yapacağını’ söyledi. Başkan’ın dönmemesi üzerine kendisini aradım, ‘başkanım ne oldu, bana dönüş yapmadınız, konuyu araştırıp gereğini yaptığınız mı’ diye sordum. Başkan, ‘gidenleri bizimkiler de tanımıyormuş, bu işi kurcalama başın ağrır, hayatın tehlikeye girer’ dedi. Bundan kastının giden şahısların terör örgütü bağlantılı olabileceğini, bundan zarar görebileceğimi belirtmek olduğunu düşünüyorum.”

Anka - Malatya