Gri pasaport skandalına pişkin savunma

Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya’ya gönderilen 45 kişiden sadece iki kişinin geri dönmesi olayı Mayıs ayı meclis toplantısında da tartışılmaya devam edildi.

AKP Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gri pasaport skandalıyla ilgili “İçinde bulunduğunuz belediyeyi itibarsızlaştırdınız, bütün meclis üyelerimizin o şekilde düşündüğüne inanıyorum. Bizim haricimizde yaklaşık 29 il, 60 kurumda olmasına rağmen Yeşilyurt’un adının özellikle sizin genel başkan yardımcınız tarafından gündeme getirilmesi ayrı bir soru işareti…” açıklaması yaptı.

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