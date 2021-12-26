Gübre fiyatı 10 yılda 13.5 kat arttı

Çiftçinin tohumunu ektiği aylarda tarihin en yüksek seviyelerine çıkan gübre fiyatları bir miktar gerilemiş durumda. Ancak hâlâ geçen seneye göre 7 kata yakın yukarıda seyrediyor.

Gübre, ekilen ürüne göre değişiklik gösteren bir tarımsal girdi. İçerdiği azot, fosfat vs. oranlarına göre adı, duyulan ihtiyaç ve fiyatları da değişiyor. TÜİK’in verilerine göre “gübre ve toprak geliştiricilerin” fiyat endeksi, eylül ve ekim arasında yüzde 15, Ekim 2020-Ekim 2021 arasında ise yüzde 90,15 yükseldi. Independent Türkçe’nin haberine göre, hemen her bitkide kullanılan Diamonyum Fosfat’ın (DAP) fiyatı son 10 yılda yüzde 1345 artmış durumda, son bir yıldaki artış ise bu haftaki indirimlerden önce yüzde 265’e kadar çıkmıştı. 20.20.0 gübresinin son bir yıldaki fiyat artışı ise yüzde 200’e yaklaşıyor. Bloomberg HT’ye konuşan Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Metin Güneş, gübre fiyatındaki artışın nedeni olarak; Türkiye’nin gübrenin hammaddesinin hemen hemen tamamında net ithalatçı olmasını gösterdi. Haber Merkezi

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