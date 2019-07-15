Güçlü Türkiye’nin teminatı demokrasi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 3 yıl önce Türk halkının, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Sargın, “Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye’nin vazgeçilmezi ve teminatıdır. Bu elim kalkışmaya karşı koyarken şehit düşenleri rahmetle anıyoruz. Türkiye’de demokrasinin ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasını o şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincindeyiz.” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’nin istikrarına olan çok boyutlu etkilerine de değinen Sargın, “Önümüzdeki dönemde ekonomimiz, iş ve yatırım ortamımız ve uluslar arası rekabetçiliğimizde hedeflerimize ulaşmamızın yolu da güçlü demokrasiden geçmektedir. Biz YASED olarak, ülkemizin bu hedeflere ulaşmasına destek olmak için her gün var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. AA

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