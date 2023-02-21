Güçsüzlere moral, motivasyon ve umut veriyor

21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

CİHANGİR İSLAM CHP İstanbul Milletvekili

Türkiye, eski dünyanın monarşik mutlakiyetçiliğinden çıkarken çözüm arayışlarına ‘cumhuriyet’le cevap verdi. Reform ve değişimin mesai sahası monarşi olduğundan o zaman ulaşılabilecek en uç nokta cumhuriyet idi. Kuşkusuz bugün artık yeterli değildir ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun sürekli hatırlattığı gibi, Cumhuriyeti ileri demokrasiyle taçlandırmamız gerekiyor. Çoğulculuk, insan hakları, bir arada yaşama, sosyal barış, karşılıklı saygı ve ihtiram prensipleriyle yeniden reform ve değişim çabasına koyulmalıyız.

Ülkemiz güçlü bir değişimin eşiğinde. Mevcut düzenden memnuniyetsiz milyonlar, millete saygı duyan ve onun hukukunu gözeten bir devlet tasarımına umut bağlamış durumdadır. 2002'de aynı özlem ve umutla değişim iradesine tam destek verilmişti. Fakat bugün gelinen nokta, derin bir hayal kırıklığıdır. Mesele sadece hane halkının ekonomisindeki sarsıcı bozulma değildir. Milyonların sessiz çığlığı, haksızlıklara ve güven duygusunun kaybedilmesine karşıdır.

Gücü elinde tutanlar, kanunları ve hukukun dilini gizlice yeniden tanımlıyor. Kanunlar yazılı belgede farklı, sokakta farklı anlama geliyor. Muktedirlerin dünyasında ahlak göreceli artık. Neyin suç ve kabahat olduğu belli değil. Keyfiliğin orantısız güç kullanan egemenliği ile her gün yüzyüze geliyoruz. Elinin altında da bunu sürekli meşrulaştıran propaganda aygıtı medya var.

Fakat bu karamsar tabloya rağmen hakikati korumaya azmetmiş alternatif medya da var. Yeni Asya gazetesi, ne pahasına olursa olsun gerçeğe sadakat gösteren gazeteciler liginde hep iftihar duyacağı yerini koruyor. Bu onurlu gazeteciler sayesinde sivil toplum hâlâ hayatta ve ayaktadır. Güçsüzlere moral, motivasyon ve umut veriyor.

Güçlü sivil toplum devlet gücünü elinde bulunduran yöneticilerin iradelerini sınırlandırır. Onların birer tirana dönüşmesini önler. Canlı, dinamik, renkli, katılımcı ve politik mekanizmayı etkileyecek sivil toplum demokrasinin vazgeçilmez şartıdır. Bu özellikten mahrum kalmış bu iktidarın politik güçten ibaret kalmasına şaşırmıyoruz. Yirmi yıllık iktidar tecrübesini iyi anlamış bir siyasi heyetin mensubu olarak aynı hataları tekrarlamayacağımızı taahhüt edebilirim.

Yeni bir sayfa açmak istiyorsak hangi görüş, yaşam tarzı ve dünya görüşünden olduğumuza bakmaksızın birlikte davranacağız. Herkesin güvende, huzurlu ve mutlu hissedeceği yeni bir dönem ancak bu yolla mümkün olabilir. Bu ne hayal ne rüya ne de ütopyadır. Yeter ki niyetimiz halis olsun, azimli ve kararlı davranalım.

Bu vesileyle Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümünü kutluyor, gazeteye emek veren herkesi tebrik ediyorum. Ahirete intikal etmiş olan gayret sahiplerini de rahmetle anıyorum.



Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi