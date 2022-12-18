İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA VERİLEN CEZAYI DEĞERLENDİREN ESKİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. HÜSEYİN ÇELİK, "BİR ÜLKENİN DEĞERİ O ÜLKEDEKİ HUKUK SİSTEMİYLE ÖLÇÜLÜR" DEDİ.

ADALETİN GÜCÜ YOKSA, GÜCÜN ADALETİ DEVREYE GİRER

AKP kurucusu da olan Çelik, İmamoğlu’yla ilgili verilen mahkeme kararının “sıkıntılı”, siyasî yasağın da kabul edilemez olduğunu söyledi. Çelik, bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirmesi gerektiğini belirterek, “Bundan önceki süreçlerde de hep şunu söyledim; Eğer bir ülkede adaletin gücü yoksa, orada gücün adaleti devreye girer. Gücün adaleti her zaman zalimcedir” dedi.

ACI SADECE BİZE ACI VERDİĞİNDE RAHATSIZ OLUYORUZ

"Bizim en büyük problemimiz şudur; acı sadece bize acı verdiğinde rahatsız oluyoruz" diyen Çelik, “Bizim AK Partili arkadaşlar da şunu söylüyor; daha sonuçlanmadı. İyi de kardeşim, bu ilk kademe mahkemesinden de böyle bir şey çıkması bizim adalet mekanizmamızın ne kadar sağlıksız işlediğini gösterir. Bir ülkenin değeri o ülkedeki hukuk sisteminin varlığıyla, ötekiye ilişkin muameleyle ölçülür” diye konuştu.

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Gücün adaleti her zaman zalimcedir

Eski Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, “Eğer bir ülkede adaletin gücü yoksa, orada gücün adaleti devreye girer. Gücün adaleti her zaman zalimcedir” dedi.

AKP’nin kurucularından olan eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezasının “sıkıntılı” bir karar olduğunu söyledi. Cezanın kesinleşmesi durumunda uygulamaya konacak olan siyasi yasak için de Çelik, “Kabul edilebilir yanı yoktu” dedi. Çelik, bu kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eleştirmesi gerektiğini söyledi. Bazı ihtimaller üzerinde durarak görüşlerini belirtmek istediğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu: “Diyelim ki bu mahkeme siyasi iradenin talimatı ya da tavrı üzerine böyle bir karar verdi. Böyle bir ihtimali bile düşünmek istemiyorum. Eğer böyle bir şey varsa bu çok vahimdir. Bundan önceki süreçlerde de hep şunu söyledim; eğer bir ülkede adaletin gücü yoksa, orada gücün adaleti devreye girer. Gücün adaleti her zaman zalimcedir.”

Kabul edilebilir bir yanı yok

Halk TV’de Perdenin Önü Arkası programına bağlanan Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “İkinci ihtimal, diyelim ki böyle bir şey söz konusu değil. Bu kararı veren merciler hükümete yaranmak için karar verdiler diyelim bu daha da vahimdir. Demek ki yargı büsbütün iktidara angaje olmuş durumda demektir. Böyle bir şey varsa bu yargı tarafsız ve bağımsız değildir. Üçüncü ihtimal iktidarın imajı kötü olsun diye böyle bir karar verildiyse bu da hükümetin ve ülkenin lehine olmaz. Hangi yönden bakarsanız bakın bu son derece sıkıntılı bir karardır. Sayın İmamoğlu olsun başka biri olsun kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Siz bir insana hakaret etti diye siyasetten men cezası keserseniz bunun kabul edilebilir yanı yoktur.”

Adalet mekanizması sağlıksız işliyor

“Netice itibarıyla siz hukuku, adalet mekanizmasını insanların tepesinde Demoklas’in kılıcı gibi sallandırırsanız orada tuz kokmuş demektir” diyen Çelik, “Ben 98’de Sayın Erdoğan’a verilen cezadan ne farkı var derken de şunu söyledim: Bizim en büyük problemimiz şudur; acı sadece bize acı verdiğinde rahatsız oluyoruz. Türkiye kararın verilmesinden bu yana bunu tartışıyor. Bunun için ceza hukuku profesörü olmaya gerek yok okuma yazma bilen vatandaş bunun sağlıklı bir durum olmadığını bilir. Bizim AK Partili arkadaşlar da şunu söylüyor; daha sonuçlanmadı. İyi de kardeşim bu ilk kademe mahkemesinden de böyle bir şey çıkması bizim adalet mekanizmamızın ne kadar sağlıksız işlediğini gösterir” ifadelerini kullandı.

‘Hukuk devleti’ iddasıyla iktidara gelmiştik

Çelik şunları söyledi: Bir ülkenin değeri o ülkedeki hukuk sisteminin varlığıyla, ötekiye ilişkin muameleyle ölçülür. Yoksa alt yapı şudur budur. Yol yapmışız, köprü yapmışız, baraj yapmışız. Bunları geçin. Bunların en iyi komünist ülkelerde var. Komünist ülkelerde bizim yolların genişliği 50 metre olduğu zaman onların 150 metreydi. Dünyanın en büyük otoyollarını Çin yapıyor şu anda. Ama yönetim itibarıyla Çin dünyanın en iğrenç ülkesidir. AK Parti’nin maddi alanda yaptıklarını görmezlikten kimse gelmesin. Ama ben şunu eleştiriyorum. AK Parti iktidara geldi. AK Parti hukuk devleti dedi. Demokrasi, insan hakları, işkenceye sıfır tolerans dedi ve bizim bütün dünyada itibarımız arttı.”

Haber Merkezi