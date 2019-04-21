Gül ve Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu mesajları

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’daki şehit cenazesinde saldırılmasından sonra Twitter hesaplarından açıklama yaptılar.

Her iki siyasetçi de saldırıyı kınarken, Abdullah Gül siyaset diline hakim olan nefret söyleminin artık farkedilmesi gerektiğini belirtti.

Gül ''Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bugün yapılan saldırıyı kınıyorum. Siyaset diline hakim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık farkedilir.'' ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu ise bu olayın siyasal kutuplaşma ve gerilimin bir an önce geride bırakılması gerektliği ile ilgili önemli bir işaret olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Davutoğlu yaptığı açıklamada ''Acılarımızı provokasyonlara alet etmek isteyenlere izin veremeyiz. Şehidimizin Ankara’daki cenazesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyorum.'' ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu ayrıca ''Bu vahim olay, siyasi kutuplaşma ve gerilimin bir an önce geride bırakılması gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koymuştur.'' değerlendirmesinde bulundu.

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