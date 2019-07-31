Güleçyüz’e takipsizlik

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz hakkında, “Silâhlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla açılan soruşturmada, savcı takipsizlik kararı verdi.

Güleçyüz hakkında açılan diğer bir soruşturma ise 24 Eylül’de 2. duruşması yapılacak olan Sorumlu Yazıişleri Müdürümüz İbrahim Özdabak ve Kâzım Güleçyüz’ün yargılandığı dâvâ dosyasıyla birleştirildi. “Terör örgütü propagandası yapma” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması 2 Mayıs’ta yapılmıştı.

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