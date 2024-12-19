Güleçyüz için tahliye kararı verildi

Kâzım Güleçyüz’ün duruşması bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşması sonrası hâkim Güleçyüz için tahliye kararı verdi.

Çağlayan / İSTANBUL

Faruk Çakır

Kâzım Güleçyüz’ün duruşması bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşması sonrası hâkim Güleçyüz'ün tahliyesine karar verdi.

Duruşmayı izlemek için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çevre illerden Yeni Asya okuyucuları adliye sarayına sabahın erken saatlerinden itibaren geldi. Duruşma SEGBİS üzerinden yapılacaktı fakat Güleçyüz mahkemeye getirildi ve savunmasını yaptı. Güleçyüz savunmasında basın mensubu olduğunu, uzun yıllardan beri binlerce yazı yazdığını, hiçbir yazısının terörle bağdaştırılamayacağına dikkat çekti. Mesajının fikir hürriyeti çerçevesinde değerlendirmesini gerektiğini söyleyerek beraatini talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Güleçyüz’ün avukatı Mustafa Özbek de müvekkilinin beraatini talep etti. Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti kararını açıklarken Kâzım Güleçyüz’ün tahliyesini karar verdi. Güleçyüz, tutuksuz olarak yargılanmaya devam edecek. Duruşma salonuna sadece yargılananların ailesi ve sınırlı sayıda kişi katılabildi.

Mahkeme salonunda; Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, YK Sekreteri Hayrettin Huyut, YK Üyeleri Mehmet Pekel, Hasan Güneş ve İbrahim İriboz’la birlikte müessesemiz Genel Müdürü Ramazan Bayram ve gazetemiz Yazıişleri Müdürü ve karikatürist İbrahim Özdabak da hazır bulundu. Tahliye kararı sonrası okuyucularımız Güleçyüz’ün ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Dava 4 Mart 2025 saat 10:20’ye ertelendi.