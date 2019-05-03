Güleçyüz ve Özdabak’ın dâvâsı Eylül’e ertelendi

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz ve Karikatüristimiz İbrahim Özdabak’ın yargılandığı dâvânın ilk duruşması dün yapıldı.

Sosyal medya paylaşımları, gazete yazıları ve karikatürlerin delil olarak sunulduğu iddianameye ilişkin açılan dâvâda Güleçyüz ve Özdabak hazır bulunarak savunmalarını yaptı. 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma kimlik tesbitleri ile başladı. Güleçyüz ve Özdabak 40 yıldır yayıncılık yaptıklarını söylediler. Daha önce savcılığa verdikleri ifadeyi tekrarladıklarını ifade ettiler. Mahmeke başkanının yazı, sosyal medya paylaşımları ve karikatürlerle ilgili sorularını cevapladılar. Güleçyüz aynı zamanda hukukçu olduğunu belirterek Yeni Asya yayınlarında hukuka aykırı hiçbir şeye yer vermediklerini söyledi. Daha sonra söz alan avukatımız Mustafa Özbek de savunma yaptı. Mahkeme başkanı, heyetin de görüşüne alarak, basın savcısından tekrar mütalâa talebini belirterek, duruşmayı 24 Eylül 2019 tarihine erteledi. İstanbul - Yeni Asya

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