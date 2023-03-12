Günde ortalama 1500 kamyon enkaz

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin geniş çaplı yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Dönüşüm Alanları Daire Başkanı Ahmet Şahin,Nurdağı'nda 165 kamyon, 102 ekskavatör, 7 loderle enkaz kaldırma çalışması yürüttüklerini belirtti.

İlçede yaklaşık 22 bin metrekare alanda enkaz kaldırma çalışmasının sürdüğünü ifade eden Şahin, "Enkazın yüzde 20'ye yakını kaldırıldı. Şu ana kadar yaklaşık 100 bin metrekare enkaz taşındı. Acil yıkılacak binalarımızın yıkımı devam etmekte ve yıkım yüzde 85 civarına erişti. Bu binaların enkazlarını da taşıyoruz." dedi.

Şahin, kırsal da dahil olmak üzere ilçede tespit edilen 670 acil yıkılacak yapının büyük bölümünün yıkıldığını, yüzde 37'lik bölümün de kısa zamanda tamamlanacağını aktardı.

Çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Kent merkezinde günlük ortalama 1300'e yakın kamyonla enkazı kent dışına taşıyoruz. Kırsal alanlardaki mahallelerimizi de dahil edersek 1500 civarında kamyonla enkazı taşımaktayız. Kent merkezinde bir ay içerisinde enkaz kaldırma çalışmalarımızı acil yıkılacak ve yıkık binalarda tamamlamayı düşünüyoruz. Sahadaki arkadaşlarımızla gayret ve özveriyle çalışıyoruz. Sabah saat 07.00 ile akşam 23.00 arası çalışmamız devam ediyor. Bir ay içerisinde Nurdağı'nda acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazlarını tamamen kaldırmış olacağız."

Şahin, çalışmalarda çevreyi ön planda tuttuklarını, akademisyenlerin çalışmalarıyla enkaz stok alanları belirlendiğini söyledi.

Molozların dönüşümlerini sağlayarak tekrar ekonomiye kazandıracaklarını anlatan Şahin, enkaz döküm sahasının en yüksek düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek belirlendiğini ifade etti.