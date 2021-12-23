Günde ortalama 3 bin 735 kişi icralık oluyor

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Türkiye’nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini halkın perişan, çaresiz ve borç içinde olduğunu belirterek, Ekim 2021’de borçla hayatını idame ettirme sarmalına 402 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Kullanılan nakdi kredi miktarının Ekim ayında 4.5 trilyona yaklaştığını vurgulayan Güzelmansur, “Ekim ayında 160 bin kişi ilk defa kredi kartı, 108 bin kişi ilk defa tüketici kredisi, 20 bin kişi ilk kez konut kredisi, 114 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı. Yani Ekim 2021’de borçla hayatını idame ettirme sarmalına 402 bin kişi daha katıldı.” İcra dairelerindeki dosya sayısında korkunç artışlar olduğunu söyleyen Güzelmansur, “21.12.2021 tarihi itibarıyla icra dairelerindeki dosya sayısı 22.846.324 oldu. 9 Haziran’da icra dosyası sayısı 22.118.000 idi. 9 Haziran - 21 Aralık arasındaki 195 günde icra dosyalarındaki artış sayısı 728.324! Bu da günde ortalama 3.735 kişi icralık oluyor demek!” diye konuştu. Ankara - Recep Gören



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