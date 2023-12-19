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19 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

"Gündemde genel af yok"

19 Aralık 2023, Salı 15:25
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinde "genel af"ın söz konusu olmadığını belirterek, "Afla ilgili bir husus gündemde değil şu anda." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen Hukuk Klinikleri Sertifika Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun İstanbul'da karıştığı bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin konuşan Tunç, sonradan ortaya çıkan görüntülerin ardından yeni bir rapor düzenlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini anımsattı.

Gelecek rapor doğrultusunda hukuki sürecin devam edeceğini anlatan Tunç, "Adli Tıp Kurumundan ek rapor bekliyoruz ve ona göre Cumhuriyet savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır. Ve yargı süreci devam edecektir." dedi.

Vatandaşın hakkının, hukukunun yargı sistemi içinde takip edilip, korunacağından kimsenin şüphesi olmamasını isteyen Tunç, "Bu konuyu başka taraflara çekmek isteyenler oldu. Onlara da diyeceğimiz bir şey yok." diye konuştu.

Tunç, Somali'den iade talebinde bulunup bulunulmayacağına ilişkin soru üzerine, "Hep beraber Adli Tıp Kurumunun raporunu bekleyelim. Vatandaşımızın hakkını hukukunu koruma noktasında da yargımızın hassasiyet gösterdiğini ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kiracıyla kiralayan barışçıl bir şekilde sonuca ulaşıyor"

Adalet Bakanı Tunç, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kira fiyatlarına ilişkin basına yansıyan sözlerinin hatırlatılması üzerine, kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'den bu yana arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğini söyledi.

"Kiracıyla kiralayanın barışçıl bir şekilde sonuca ulaştığını da görüyoruz." ifadelerini kullanan Tunç, tarafların arabuluculuk kapsamında anlaştığı için yeni bir ev arayışının da doğmaması nedeniyle bunun kiraların da düşmesine katkı sağladığını belirtti.

Tunç, "kirada yüzde 25 artış sınırı" uygulamasının da devam ettiğini anımsattı.

"Gündemde genel af yok"

Tunç, "Yeni yargı paketinde genel af olup olmayacağı" sorusu üzerine, "Böyle bir şey söz konusu değil, afla ilgili bir husus gündemde değil şu anda." dedi.

Tunç, soru üzerine, emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın, oğlunun ölümüne ilişkin dosya kapsamında birtakım deliller ortaya koyduğunu, bunun üzerine Adalet Bakanlığının dava dosyasına ilişkin kanun yararına bozma isteminde bulunduğunu, dava dosyasının ilgili mahkemeye gönderildiğini, yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bakan Tunç, Hakim ve Savcılar Kurulunda bir kararname hazırlığı olup olmadığı sorusu üzerine, "Hazırlığımız devam ediyor, önümüzdeki günlerde inşallah yayımlanacak." dedi.

AA

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