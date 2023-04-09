Güney Afrika’daki Osmanlı Camiinde iftar

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town kentinde bulunan ve ismini Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid’den alan Nur’ul Hamidiye Camisi’nde iftar programı düzenlendi.

Yaklaşık 139 yıldır Osmanlı’nın hatırasını Cape Town’da yaşatan tarihi camide düzenlenen programda, Müslümanlar bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığının Cape Town’da görevlendirdiği Mustafa Taş tarafından iftardan önce Kur’an-ı Kerim okundu. İftarda ise konuklara Güney Afrika mutfağından lezzetler ikram edildi. İftarın ardından Taş, akşam namazını kıldırdı. Osmanlı Devleti’nin bağışlarıyla 1884’te açılan Nur’ul Hamidiye Camisi, şehrin en işlek caddelerinden Long Street’te yer alıyor. İsmini Sultan 2. Abdülhamid’den alan bu caminin kapısında Türk bayrağı dalgalanıyor. AA

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