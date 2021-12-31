"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Gurbetçi parasını çıkarıyor

31 Aralık 2021, Cuma 19:17
“Kur korumalı TL vadeli mevduata ilgi gösterebilirler” denilen gurbetçilerin, “finansal bilgi paylaşımı anlaşması”ndan dolayı vergi cezası almamak için Türkiye’deki paralarını da çıkarmaya çalıştıkları, yeni para göndermedikleri iddia edildi.

Sabah gazetesindeki köşesinde önceki gün bir yazı kaleme alan ekonomi yazarı Dilek Güngör, “Anlaşılan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda ya da ABD gibi mevduatlarına düşük faiz aldıkları ülkelerde yaşayan gurbetçiler, bu yeni ürünle epeyce ilgileniyor. Bu ilginin rakamsal boyutunu henüz öğrenemedim. Ama belli ki, yeni ekonomik model işe yaracak…” iddiasında bulundu. Gerçekten de gurbetçilerin dövize endeksli TL mevduatıyla ilgilenmesi mümkün mü?

Şu an para girişi yok, olanı da çıkarmaya çalışıyorlar

Almanya merkezli Türkiye Araştırmalar Kurumu eski başkanı ve Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen de gurbetçilerin dövize endeksli mevduata ilgi göstermesinin zor olduğunu görüşünde. Şen, “Yurtdışında yaşayan adam, parasını liraya çevirip de ondan para almayı hayal eder mi? İstisnalar olur, ama fazla bir şey değil. Finansal bilgi paylaşımından dolayı vergi ödememek için buradaki parasını çekiyorlar zaten. Şu an para girişi yok olanı çıkarmaya çalışıyorlar” iddiasında bulundu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çalışanlar en zor günlerini yaşıyor

    Gurbetçi parasını çıkarıyor

    Benzin 13 liraya dayandı

    Avrupa’da medya ve siyaset İslamofobi aracı oldu

    Sudan'da tonlarca gıda yağmalandı, Dünya Gıda Programı yardımları askıya aldı

    Filipinler'de ölü sayısı 400'ü aştı

    Ağrı - 27 dereceyi gördü

    ABD - Colorado'da yangın: Yüzlerce ev kül oldu

    Japonya'da 22 eyalette Omicron varyantı gözlemlendi

    Yüksek enflasyon yılına giriyoruz

    DSİ personeli, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında şehit oldu

    Türkiye Kupası'nda son 16 belli oldu

    2022'nin ilk günlerinde hava durumu nasıl olacak?

    Millet İttifakı milletin talebi

    İttifakta genişleme sinyali

    Irkçı vahşet durdurulsun

    İnsanlar fikirlerini hürce söyleyebilmeli

    Fiyatlar roket hızıyla arttı, paraşütle bile inmedi

    Sudan’da gıda yağması

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu: Vaka sayısı artmaya devam ediyor!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz için sonun başladığı yıl: 2021
    Cevher İLHAN

    “Kumpas” ellerinde patlıyor…
    Osman ZENGİN

    Hayat apartmanının, bir tuğlası daha düştü!
    Risale-i Nur'dan

    Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Gayr-ı Müslim toplumların ritüelleri
    Şükrü BULUT

    Covid-19 virüsü, biyolojik bir savaşın ilânı mıydı?
    Genel

    İttifakta genişleme sinyali
    Ahmet BATTAL

    Mülâkat hilesi ve sözlü sınav tuzağı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.