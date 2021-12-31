Gurbetçi parasını çıkarıyor

“Kur korumalı TL vadeli mevduata ilgi gösterebilirler” denilen gurbetçilerin, “finansal bilgi paylaşımı anlaşması”ndan dolayı vergi cezası almamak için Türkiye’deki paralarını da çıkarmaya çalıştıkları, yeni para göndermedikleri iddia edildi.

Sabah gazetesindeki köşesinde önceki gün bir yazı kaleme alan ekonomi yazarı Dilek Güngör, “Anlaşılan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda ya da ABD gibi mevduatlarına düşük faiz aldıkları ülkelerde yaşayan gurbetçiler, bu yeni ürünle epeyce ilgileniyor. Bu ilginin rakamsal boyutunu henüz öğrenemedim. Ama belli ki, yeni ekonomik model işe yaracak…” iddiasında bulundu. Gerçekten de gurbetçilerin dövize endeksli TL mevduatıyla ilgilenmesi mümkün mü?

Şu an para girişi yok, olanı da çıkarmaya çalışıyorlar

Almanya merkezli Türkiye Araştırmalar Kurumu eski başkanı ve Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen de gurbetçilerin dövize endeksli mevduata ilgi göstermesinin zor olduğunu görüşünde. Şen, “Yurtdışında yaşayan adam, parasını liraya çevirip de ondan para almayı hayal eder mi? İstisnalar olur, ama fazla bir şey değil. Finansal bilgi paylaşımından dolayı vergi ödememek için buradaki parasını çekiyorlar zaten. Şu an para girişi yok olanı çıkarmaya çalışıyorlar” iddiasında bulundu.

Haber Merkezi