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19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Gurbetçilere çağrı: 'PCR testlerini bulunduğunuz yerde yaptırın'

18 Ağustos 2020, Salı 23:15
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan PCR testi noktasında yoğunluk oluşmaması için gurbetçi vatandaşlardan testlerini bulundukları il ve ilçelerdeki hastanelerden yaptırıp sonucunu aldıktan sonra yola çıkmaları istendi.

Yurt dışından gelen Türk vatandaşların izin dönüşü yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Gurbetçilerin yaşadığı bazı ülkelerin PCR testi talep etmesi nedeniyle zaman zaman Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki çıkış yoğunluğuna bağlı test noktasında da kuyruk oluşabiliyor.

PCR testini memleketlerinde ya da tatil yaptıkları yörelerdeki hastanelerde yaptıran gurbetçiler sınırdan sıra beklemeden çıkarken bu işlemi sınır kapısındaki test noktalarında yaptırmayı tercih edenler ise zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım yaptığı açıklamada, Almanya ve Avusturya başta olmak üzere bazı ülkelerin yurt dışına çıkacaklardan PCR testi istendiğini anımsattı.

Yıldırım, testlerin Türkiye'deki il ve ilçe devlet hastanelerinde kolaylıkla yapıldığını anlattı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkışların yoğun olduğu dönemde PCR test sayılarında da artış olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Vatandaşlardan ricamız mümkünse bulundukları yerlerde testlerini yaptırmaları ve mümkünse sonucu aldıktan sonra yola çıkmalarıdır. Biz Edirne olarak, Sağlık Bakanlığı ve Edirne Valiliğinin destekleriyle, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının değerli yöneticilerinin katkılarıyla 24 saat sağlık kuruluşlarımızda ve Kapıkule'de test yapıyoruz.

Ancak gurbetçilerimizin yoğun olarak çıkış yaptığı dönemlerde PCR sayılarındaki artış bekleme sürelerine yansımakta, bu nedenle vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız, bulundukları yerlerde testi yaptırsınlar ve sonuçları aldıktan sonra yola çıksınlar. Biz kendilerine 24 saat hizmet vermeye ve yardımcı olmaya devam edeceğiz."

AA

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