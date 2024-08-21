Gürdoğan dualarla

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat etti. Gürdoğan’ın cenazesi, memleketi Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Mezar ve Külliyesi’ne getirildi.

Gürdoğan için burada helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Gürdoğan’ın cenazesi, burada bulunan Yunus Emre Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi. Eskişehir’de 1945’te dünyaya gelen Gürdoğan, iktisat alanında 1994’te profesör oldu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi. Prof. Dr. Gürdoğan, “Görünmeyen Üniversite”, “Teknolojinin Ötesi”, “Kültür ve Sanayileşme”, “Hicaz’dan Endülüs’e” ve “Zamanı Aşan Şehirler” adlı eserlere de imza attı. AA

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