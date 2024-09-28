Gürer: Tarladaki ürün sabretmiyor, çürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in çiftçilerden “sabırlı olun” çağrısına tepki gösteren Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yıl birçok temel ürün için verilen alım fiyatlarının çiftçilerin maliyetlerini karşılamadığını belirterek şunları söyledi:

“Sayın Bakan, tarladaki ürünler sabretmiyor. Bu yıl buğdaya %12, arpaya %3, şeker pancarına %28’lik bir artış verdiniz. Oysa TÜİK’in açıkladığı verilere göre, maliyet artışları %41 seviyesinde. Enflasyonun altında bir alım fiyatıyla çiftçi nasıl ayakta kalacak?” Tarım sektöründe yaşanan sıkıntıların bu yıl daha belirgin hale geldiğini vurgulayan Gürer, tarlada kalan ürünlere dikkat çekti: “Karpuz, kavun, domates, biber, patlıcan, patates... Bu yıl tarlada çöpe gitti. Çiftçinin bu kadar sahipsiz kaldığı bir dönem daha olmadı. Destek verdiğinizi söylüyorsunuz, ama gerçek ortada.” Ankara - Mehmet Kara

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