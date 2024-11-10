"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Güvenilir yargı olmadan kalıcı düzelme olmaz

10 Kasım 2024, Pazar 02:01
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu: “Türk ekonomisinin en önemli meselesi ne?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Bir, yargı. Güvenilir, saygı duyulur bir yargı düzeni kurulması şart. Bu olmadan olmaz.”

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Brand Week kapsamında konuşma yapmak için Türkiye’ye geldi. Medyanın yoğun ilgisiyle karşılaşan Acemoğlu, Fatih Altaylı’nın Youtube programına da misafir oldu. Altaylı, Acemoğlu’na “Karşımda Nobelli bir ekonomist oturunca tabii ki en önemli soruyu sormam kaçınılmaz. Türk ekonomisinin en önemli meselesi ne?” sorusunu yöneltti. Daron Acemoğlu şunları söyledi: “Bir, yargı. Güvenilir, saygı duyulur bir yargı düzeni kurulması şart. Bu olmadan olmaz. Buna paralel olarak eğitim sistemini elden geçirmek gerek. Rekabete açık, özgür düşünmeye programlanmış, yapay zekayı doğru kullanmayı bilen, yeniliklere açık ve yeniden söyleyeyim özgür düşünceli bir eğitim sistemi oluşturmadan Türk ekonomisinin kalıcı biçimde düzelmesi mümkün değildir. Hep kurumlara vurgu yapıyorum. Bu kurumların başında yargı kurumları ve eğitim kurumları gelir. Bu iki kurumu sağlıklı olmayan ülkeler ekonomilerini kalıcı biçimde düzeltemezler.”

“Nobel alabilir miydin?” 

“Aynı eğitim, aynı bilgi düzeyi, aynı Daron olarak Türkiye’de çalışıyor olsaydın Nobel alabilir miydin?” diye soran Altaylı’ya Acemoğlu’nun cevabı şu oldu: “Alamazdım. Çünkü Türk Üniversiteleri özgür değil. Bir bilim insanına ne yapması gerektiğini söylerseniz o bilim insanı Nobel falan alamaz.” Türkiye’ye yönelik değerlendirmelerinde, gelecek 15-20 yıllık süreci çok önemseyen Acemoğlu, burada bir fırsat penceresi olduğunu savundu. Sonrasında nüfusun yaşlanacağını hatırlatan ünlü iktisatçı, “Bu 15 seneyi çok iyi değerlendirirsek sınıf atlarız. Değerlendiremezsek sınıf düşeriz” dedi.  Acemoğlu İstanbul’daki Brand Week konferansında dünyadaki ekonomik tabloya da değindi. ABD ekonomisinin büyümesine karşı gelir eşitsizliğinin arttığını söyleyen Acemoğlu, 1980’den 2015’e kadar bu uçurumun hızla genişlediğini belirtti. ABD’de ücret eşitsizliğinin politik yapıyla bağlantılı olduğunu vurgulayarak, “ABD tarihinde neredeyse yarısının büyümeden pay almadığı başka bir dönem yok” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN DAHA HIZLI YAŞLANACAĞINI GÖRECEKSİNİZ

Acemoğlu, 2050 itibarıyla dünya nüfusunun zirveye ulaşacağını, daha sonra düşüş eğilimine gireceğini söyledi. Türkiye’nin de bu yaşlanma trendinden etkileneceğini belirten Acemoğlu, “Türkiye’nin birçok ülkeden daha hızlı yaşlanacağını göreceksiniz. Yaşlanan toplumlar ekonomik ve sosyal birçok sorunla karşılaşabilir” dedi. Yapay zekânın üretkenliği artırma potansiyelinin yüksek olduğunu dikkat çeken Acemoğlu, bu teknolojinin doğru yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Günümüzde yapay zekânın daha çok otomasyon çerçevesinde kullanıldığını söyleyen Acemoğlu, “Eğer yapay zekâ, insanların yaptığı işleri makinelere devretmektense insanlarla birlikte çalışacak şekilde yönlendirilirse işçi kesiminin üretkenliği artırılabilir” şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'nin kuzeyi mezarlığa döndü

    Çocuklar 'ekran'a teslim

    Güvenilir yargı olmadan kalıcı düzelme olmaz

    'Dünya içilebilir suya hasret kalacak'

    Gıda konusunda kamuoyu paniğe sevk edilmemeli

    UNESCO’ya çağrı: Tarihi eserleri İsrail’den koru

    Barajlar alarm veriyor

    Çaykur Rizespor Trabzonspor'u 3-1'le geçti

    Abbas: Trump'la adil bir barış için çalışmaya hazırız

    Pakistan'da tren istasyonunda terör saldırısı: En az 26 kişi öldü

    Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

    Yıpranan Kur’an-ı Kerim’leri ciltliyor

    Gazzeli öğrenciler: Sınır kapılarını açın

    1.2 milyon abone gizli zamdan etkilenecek

    Kiralar 4 yılda yüzde 570 arttı

    Dışişleri Bakanlığı: Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

    Aile Hekimliği Yönetmeliği doktorla hastayı karşı karşıya getirecek

    Gazze’nin kuzeyi açlık ve ölüm riski altında

    Almanya’dan skandal karar

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Dünyada, başka heykelperest yok ki…
    Ahmet BATTAL

    PKK karşısında Devlet, AKP ve CHP
    İbrahim Aktaşcı

    Yârim keskin bıçak!
    Faruk ÇAKIR

    Yine hukuk hatırlatması
    Bilâl TUNÇ

    Bedîüzzamân Ankara’da
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Sun’î gündem
    Hasan ŞEN

    Sessiz evliyalardan İbrahim Tütüncü
    Muhammet ÖRTLEK

    ABD’de ikinci Trump dönemi
    Sami CEBECİ

    İslâm Birliği ve Mısır devletinin tesirli gücü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.