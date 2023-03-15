Güvenli bina için 3 kriter

Deprem güvenliği konusunda 3 kritere dikkat edilmesini öneren Karmar AŞ İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş “2018 deprem yönetmeliğine göre yapılan binalar, güvenlik katsayıları daha yüksek olarak tasarlanmaktadır.

Yapı denetiminden geçmiş, güvenilir firmalar tarafından inşa edilen yeni binalara rahat güvenilebilir” dedil. Emrullah Yedikardeş “Ocak 2019 yılından itibaren uygulanmakta olan 2018 bina deprem yönetmeliği zemin parametrelerinde önemli yenilikler getirdi. Yapıların zemine göre daha sağlıklı tasarlanmasını sağlandı ve projelere geoteknik mühendisinin de onay şartı getirildi” dedi. Bölgelede can kaybını en aza indirmek adına yatay mimari önerildiğibelirtildi. İstanbul - Musa Aydın

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